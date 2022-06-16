Kadınlara kompost yapım eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığının destekleri ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi tarafından yürütülen 'Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleri ile Birlikte Doğacak' projesine 13 ilçeden 60 kadın üretici katılım sağlıyor.

Zeytin yan ürünlerinin değerlendirilmesi, zeytin yetiştiriciliği açısından sürdürülebilirliğin sağlanması ve organik artıkların değerlendirilmesi açısından sürdürülebilirliğin sağlanması gibi 3 aşamada sürdürülen projeye kadınların ilgisi büyük oldu.

Projede ilk etapta başta yangından zarar gören zeytin alanlarında bakım-onarım çalışmaları yapılırken, zeytin bakım ve besleme eğitimleri sonrası Isparta ve Burdur illerine teknik gezi düzenlenerek kadınların atıklardan kompost yapımını yerinde görmeleri sağlandı. Kadın kooperatifleri ile bir araya gelen kadın üreticiler örgütlenme bilgi aldı.

Ortaca İlçesi Mergenli Mahallesinde üreticilere yapılan etkinlikte evsel ve doğa atıklardan kompost yapımı gösterildi. Kompost yapımında kullanılan bokashi kovası dağıtıldı. Yapılan etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Ortaca Sağlık İlçe Müdürü Dr. Ayşe Binol Akdağ, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve üreticiler katıldı.

Etkinlik sonunda kadın üreticilere bokashi kovası ve fermantasyonu sağlayan kepek dağıtıldı.

İkinci gün etkinlik Bodrum İlçesinde başta yangından zarar gören zeytinlik alanlarda incelemelerle devam etti. Yerinde yapılan incelmelerde üreticilere bilgiler verildi. - MUĞLA