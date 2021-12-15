Kadooğlu Yağ'ın Anadolu 500 başarısı

Türkiye'nin prestijli ekonomi dergisi tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında Kadooğlu Yağ 45 basamak yükselerek 94. sırada yer aldı.

Kadooğlu Holding ve iştirakleri, çeşitli kurumların yayımladığı raporlarda güç ve büyüklükleri ile Anadolu şirketleri arasında öne çıkmaya devam ediyor. Kadooğlu Holding şirketi olan Kadooğlu Yağ, bir ekonomi dergisi tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında üst sıralardaki konumunu daha da geliştirdi. Yeni yatırımları ve istihdama verdiği destekle Anadolu şirketleri arasındaki gücünü hissettiren Kadooğlu Yağ, hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde tanınan markaların üreticisi olarak, global bir marka olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

"Yenilikçi yatırımlarımız sürecektir"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu "Kadooğlu Yağ farklı markaları ve etkin faaliyetleriyle Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli temsilcilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Son olarak, ekonomi dergisi tarafından yayımlanan Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi arasında üst sıralarda yer almak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bizlere bu duyguyu yaşatan ekip arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önümüzdeki süreçte de yenilikçi yatırımlarımızı sürdürerek, mevcut markalarımızın global bir marka haline gelmesi yönünde gerekli yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"55'i aşkın ülke mutfağında Kadooğlu Yağ var"

55'in üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ markalarının kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu "Kadooğlu Yağ olarak güçlü ve dinamik ekibimizle her gün aynı özenle ürettiğimiz ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarımızı; Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve Elianto markalarımızla 55'in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz aynı zamanda 5 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye'nin dört köşesinde hizmet veriyor. Tesislerimize yaptığımız yatırımlarla rekabet gücümüzü sürekli artırıyoruz. 2021 yılında yeni rafineri tesisimizi devreye alarak rafineri kapasitemizi 900 ton/gün'e çıkardık. dolum kapasitemiz ise 1.550ton/gün'e ulaştı "ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP