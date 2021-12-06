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Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi - Son Dakika

Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi

06.12.2021 16:48
Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ağırladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ağırladı. Pazar ziyaretine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Mezitli Belediyesinin, ünü dünyaya ulaşan ödüllü projesi Kadın Üretici Pazarları, her kesimden konukları ağırlamaya devam ediyor. Kadın Üretici Pazarının bu seferki konuğu ise Canan Kaftancıoğlu oldu. Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını ziyaret ederek üreticilerle ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Kaftancıoğlu'na eşlik eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, pazarın kuruluş öyküsü, çalışma prensipleri ve giderek büyümesi ile ilgili bilgiler verdi.

Üretici kadınlar, Kaftancıoğlu'na çeşitli hediyeler vererek bol bol da fotoğraf çektirdiler. Kaftancıoğlu, kahvaltısını da Kadın Üretici Pazarının yiyecekleri ile yaptı.

"Bu pazar, kadınlarımıza fırsat verildiğinde ne kadar büyük işler başarabileceklerini ispatlamaktadır"

Mezitli'de gördüğü tablodan çok etkilendiğini dile getiren Kaftancıoğlu, "Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'la birlikte çok özel bir yerde kahvaltı ve alışveriş yapma imkanı yakaladım. Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarının ne denli büyük işler başardığını İstanbul'dan da duyuyor ve mutlulukla takip ediyordum. Bu pazar, biz kadınlar için son derece önemli. Kendilerine fırsat verildiğinde ne kadar büyük işler başarabileceklerini en güzel şekilde ispatlamaktadır. Bu pazarda emeğine sahip çıkan, üretmeye devam eden tüm kadınlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kadınlarımıza bu olanağı sağlayan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burada çok özel anlara tanıklık ettim. Beni mutlu ettiler. Neşet Tarhan, kadının güçlendirilmesi konusunda başka kadınlara ve diğer belediyelere rol model olmayı başarmıştır. Tüm belediyelerin bu şekilde kadınları daha güçlendirecek çalışmalar yapmasını diliyorum" dedi.

"Kadınlarımızın yakaladığı başarı ve özgüveni daha geniş kitlelere yaymak asıl hedefimiz olmalıdır"

Başkan Tarhan da Kadın Üretici Pazarlarında çok güzel işler yapan, hayallerini gerçekleştiren kadınları, Canan Kaftancıoğlu ile bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tarhan, "Mezitli'de artık daha farklı hayaller kurmaya başlayan kadınlarımızın yakaladığı başarı ve özgüveni daha geniş kitlelere yaymak asıl hedefimiz olmalıdır. Mezitli'de ağırladığımız misafirlerimiz bu felsefemizi daha farklı yerlerdeki kadınlara ulaştırabilmemiz için aracılık etmekteler. Canan Kaftancıoğlu, kadınlarımızın sesini ve dayanışma mesajlarını gittiği her yere taşıyacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi
Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi
Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi
Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi

Canan Kaftancıoğlu, Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaftancıoğlu, Kadın Üretici Pazarını gezdi - Son Dakika Ekonomi


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