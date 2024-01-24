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KAGİDER, EBRD'nin Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi - Son Dakika
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KAGİDER, EBRD'nin Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi. KAGİDER, EBRD'nin stratejik önceliklerini kapsayan konularda deneyimi bulunan seçkin sivil toplum kuruluşlarından oluşan bu komiteye Türkiye'den seçilen tek dernek oldu. KAGİDER, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijitalleşme, iyi yönetişim ve şeffaflık gibi konularda EBRD'ye önerilerde bulunacak ve sivil toplumun Banka ile etkileşimini artıracak.

KAGİDER, EBRD\'nin Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi\'ne seçildi
24.01.2024 - 10:53,  Güncelleme: 10:56
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Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ilk kez oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından tüm bölgelerindeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) arasından oluşturduğu ve 13 STK'yi dahil ettiği komiteye Türkiye'den seçilen tek dernek KAGİDER oldu.

???????EBRD'nin stratejik önceliklerini kapsayan konularda deneyimi bulunan seçkin sivil toplum kuruluşlarından oluşan bu komite, Banka ile sivil toplum arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve kritik konularda iş birliğini artırmak için çalışacak.

KAGİDER, STK Yönlendirme Komitesi'nde yer alarak, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijitalleşme, iyi yönetişim ve şeffaflık gibi önemli konularda EBRD'ye önerilerde bulunacak. Bu kapsamda, EBRD'nin bölgesel toplantıları ve etkinlikleri sırasında STK programına katkıda bulunacak ve sivil toplumun Banka ile etkileşimini artıracak.

Temsil ettikleri ülkelerde zengin deneyime sahip sivil toplum kuruluşlarından seçilen bu komitenin görev süresi 2025 yılının sonuna kadar devam edecek. Bu süre zarfında komite kritik stratejik konularda EBRD ile işbirliğini yönlendirecek.

Kaynak: AA
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