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Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim

16.02.2022 14:31
Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Temel gıda maddelerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) düşürülmesi kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte zabıta ekipleri, işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında raflarda etiket bulunup bulunmadığı, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihi gibi pek çok husus ekipler tarafından inceleniyor.

Denetimlere ilişkin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren temel gıda maddelerindeki KDV indirimi sonrası şehir genelinde faaliyet gösteren işletmelerde kontrollerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim

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Büyükşehir Belediyesi, Katma değer vergisi, Kahramanmaraş, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta KDV indirimi sonrası denetim - Son Dakika Ekonomi


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