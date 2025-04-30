Kale Grubu, Sosyal Girişimcileri Destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kale Grubu, Sosyal Girişimcileri Destekliyor

Kale Grubu, 9. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nda finalistleri açıkladı.

30.04.2025 14:28
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Kale Grubu'nun daha iyi bir gelecek için harekete geçen sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri'nde, 4 kategoride finalistler belirlendi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, topluma değer katma misyonuyla hareket eden Kale Grubu'nun düzenlediği yarışmada "Erken Aşama", "İleri Aşama", "İşbirliği" ve "Gençlik" kategorilerinde finale kalan sosyal girişimciler, kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu yıl Türkiye geneli 373 başvuru yapılan organizasyonda projeler, Kale Grubu ve proje ortağı Impact Hub İstanbul'un ön değerlendirmesinin ardından, sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul ile buluştu.

Kurulda, Uluslararası Kalkınma Yönetimi (İDEMA) Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Vispera Bilgi Teknolojileri Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aytül Erçil, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Arena Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, Alethina Impact Investments Kurucusu Can Atacık, This is Mana Kurucusu Damla Özenç, Kale Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgehan Şenyuva ve Kuika, System Optima, System Capital Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv yer aldı.

İleri Aşama kategorisinde epilepsi, disleksi, görme bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bilişsel bozukluklar ve diğer sağlık sınırlamaları olan kullanıcılar için internet sitelerini daha erişilebilir hale getiren yapay zeka destekli dijital erişilebilirlik çözümünü geliştiren Corpowid; güneş enerjisi santrallerinin denetimini otonom dron ve yapay zeka çözümleriyle dijitalleştiren teknoloji girişimi Hummingdrone; müzik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilirlik ve sanatçı hakları gibi yapısal sorunlara alternatif ve kapsayıcı çözümler geliştiren Kreşendo; yapay zeka destekli eğitim asistanıyla öğrenciler ve öğretmenler için kişiselleştirilmiş, verimli ve erişilebilir bir öğrenme deneyimi sunan Madlen finalistler arasına girdi.

Tarım atıkları ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastiklerden elde ettiği biyokompozitlerle, büyük ölçekli 3D yazıcılar kullanarak geri dönüştürülebilir mobilya üretimi gerçekleştiren Factory of Us; Türk İşaret Dili'ni zenginleştiren, farkındalığı artıran ve kapsayıcı öğrenme araçları geliştiren Hadi İşaret; Alanya'daki serasında yetiştirdiği muzlardan markete uygun olmayanları ileri dönüştürerek glütensiz un ve yeşil muz cipsi üreten kadın girişimi Saledo; döngüsel malzeme yenileşimine odaklanarak çocuklara güvenli içerik üreticiliği eğitimi sunan ve kendilerini ifade edebilecekleri bir medya topluluğu sağlayan Podkids ise Erken Aşama kategorisinin finalistleri oldu.

İşbirliği kategorisinde, sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ileri dönüşüm teknolojileri geliştiren AMANOS ile Migros; tarımsal ve endüstriyel atıkları biyoteknolojik süreçlerden geçirerek mikrobiyal boyar maddeler üreten Bio4Life ile Sun Tekstil; üniversite öğrencilerine ücretsiz ürün ve hizmet sağlayan Askıda Ne Var ile Borusan Kocabıyık Vakfı; kahve posalarını ileri dönüştürerek biyo bazlı hammaddeler ve biyokompozit ürünler geliştiren Wastespresso ile Kastamonu Entegre, adlarını finale yazdırdı.

Henüz projeleri fikir aşamasındaki genç girişimci adaylarının başvurabildiği Gençlik kategorisinde ise afetlerde enkaz altında kalanları tespit etmek ve düşme riski taşıyan bireylerin güvenliğini sağlamak için yapay zeka destekli çözümler sunan teknoloji girişimi Revor Tech; sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik deneyimleme yöntemiyle öğrenme fırsatları sunan KEÇİ; Lego'nun eğitim ve sosyal yenileşim gücünü kullanarak engelli bireyler ve özel gruplar için erişilebilir eğitim materyalleri ve sosyal projeler geliştiren Brick-Up, finalistler arasında yer aldı.

Seçici Kurul değerlendirmesiyle belirlenecek kazananlar, 3 Haziran'daki ödül töreninde açıklanacak. Erken, İleri Aşama ve İş Birliği kategorileri için 350 bin lira olarak belirlenen ödül miktarı, Gençlik kategorisinde ise 100 bin lira olacak.

Erken, İleri ve İş Birliği kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği almaya hak kazanacak. Gençlik kategorisi kazananı da Social Impact Award Türkiye 25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği kazanacak.

"Sosyal girişimcilerin yanında durduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, 2000'li yılların başında "uç" bir fikir olarak görülen sosyal girişimciliğin, gelinen noktada küresel sorunlara çözüm üreten güçlü bir harekete dönüştüğünü belirtti.

Sosyal girişimcilerin, bu süreçte daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek hayaliyle yeni iş modelleri geliştirip kurulu sistemleri sorgulatmayı başardığına ve büyük değişim yarattığına değinen Okyay, şunları kaydetti:

"Kale Grubu olarak bu dönüşümü erken fark ettik. Kurucumuz İbrahim Bodur'un girişimcilik mirasından ve insana inancından ilham alarak, sosyal girişimcilerin yanında durduk. Yenilikçi fikirlerine, cesaretlerine, dünyayı dönüştürme arzularına ortak olduk. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın 9. yılında birlikte oluşturduğumuz etki giderek büyüyor. Aramıza katılan yeni sosyal girişimcilerle umutlarımızı tazeliyor, daha yaşanabilir bir dünya hayalinin hiç de uzak olmadığını bir kez daha görüyoruz."

Kaynak: AA

İbrahim Bodur, Sivil Toplum, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kale Grubu, Sosyal Girişimcileri Destekliyor - Son Dakika

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