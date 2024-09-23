Kale Vakfı\'ndan Burs Başvuruları Başlıyor

Ekonomi

Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) tarafından başarılı üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 23 Eylül'de başlayacak.

Kale Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 4 bini aşkın gence burs sağlayarak eğitim hayatlarına destek veren KSV, kurum tarafından belirlenen okullarda eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca 5 bin lira burs verecek.

Başvurular, 18 Ekim'e kadar yapabilecek.

-Bursiyer Gelişim Programı ile öğrenciler iş hayatına hazırlanıyor

KSV, gençleri yalnızca eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrasında da desteklemek amacıyla Bursiyer Gelişim Programı'nı hayata geçirdi. Bu program kapsamında, bursiyerlerin sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim ve atölyeler düzenleniyor.

Ayrıca, iş dünyasındaki profesyoneller tarafından sağlanan mentörlük desteği ile gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmaları konusunda rehberlik ediliyor. Programda, gençlerin psikolojik ve sosyal iyi olma halinin desteklenmesine yönelik uygulamalar da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSV Genel Müdürü Rana Birden, bursiyerlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda programı geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Birden, "Vakfımız çatısı altında hayata geçirdiğimiz programlar ile fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağında çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Bursiyer Gelişim Programı ile bursiyerlerin hem gelişimlerine katkı sağladığımız hem de aidiyet duyacakları bir topluluk oluşturduk, amacımız bunu daha da güçlü hale getirmek." değerlendirmesinde bulundu.