Kamu Sosyal Tesisleri Ücretleri Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu Sosyal Tesisleri Ücretleri Belli Oldu

2025'teki kamu sosyal tesisleri yemek ve konaklama bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendi.

31.12.2024 21:47
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Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin 2025'te ödeyeceği asgari bedeller belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 191 lira, 160 lira veya 125 lira ödeyecek.

Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 73 lira, 66 lira veya 58 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise 96 veya 86 lira olacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 32 lira, klima bulunanlarda günlük en az 46 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli kişi başına her gece için en az 96 lira ödeyecek.

Buradan yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 60 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 75 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 1416 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Spor tesisleri

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 66 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 96 lira alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 118 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Kamu, Spor, Son Dakika

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