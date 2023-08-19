Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor
Son Güncelleme: 19.08.2023 13:18

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. Hükümetin sunduğu teklifi kabul etmeyen Memur-Sen, yeni toplantıya odaklandı. Eğer sonuç çıkmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. 17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümetin sunduğu teklifi Memur-Sen'in kabul etmemesi sonrasında gözler 22 Ağustos Salı günü yapılacak yeni toplantıya çevrildi. Zirveden yine sonuç çıkmazsa bu kez Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gidilecek.

İLK TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA SUNULDU

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA TEKLİF REVİZE EDİLDİ AMA...

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etti.

GÖZLER 22 AĞUSTOS'A ÇEVRİLDİ

İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar 22 Ağustos'ta yeniden masaya gelecek.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM KURULUNA BAŞVURULACAK

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. TRT Haber'in aktardığına göre konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Son Dakika Ekonomi Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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