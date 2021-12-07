Üye Girişi
Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika

Kapalıçarşı'da altın

07.12.2021 17:28
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 780,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 780,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 780,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 787,80788,00779,80780,00
Cumhuriyet Ata Lira 5.193,005.214,005.140,005.161,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 718,70722,70711,35715,35
Lira(Tam) Ziynet 5.075,005.095,005.023,005.043,00
Yarım Ziynet 2.537,002.547,002.512,002.522,00
Çeyrek Ziynet 1.269,001.274,001.256,001.261,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 17:37 Son Dakika: Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti 17:29 Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!

Son Dakika Haberleri
17:38 Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu
17:37 TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız
17:29 Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti
17:21 Kontrolden çıkan otobüs bariyerlerde asılı kaldı
17:19 Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?
17:13 Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya?
17:10 Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
17:06 2 gün önce intihar girişimi engellenen adam, bu sefer 9 katlı binadan beton zemine çakıldı
17:04 ''Sana Söz'' dizisinde bugün: Rıza ve Bora arasında savaş başlıyor
17:03 Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak
Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu         
17:38
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi? Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?         
17:19
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 17:44:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement