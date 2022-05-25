Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

25.05.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu, Sapanca Kavşağı- Sakarya Kavşağı arasında TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle, iki yönlü ve 5-10 dakikalık aralıklarla kontrollü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, gece yarısından sonra yapılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu İl Sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19'uncu kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü verilecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16'ncı kilometrelerinde yol bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 94'üncü kilometresinde bulunan farklı seviyeli kavşakta, Atatürk Bulvarı yolu ayrımı (Balaç yolu) tüp içerisinde trafik ekipmanları düzenlemesi, buton çakımı ve elektrik hatları kontrolü sebebiyle yol 10.00-15.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Çanakkale- Ezine yolunun 18'inci kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğünde köprü genleşme derz bakım ve onarımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Sivas-Zara yolunun 19-25'inci kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin- Erzurum yolunun 32-55'inci kilometrelerinde 15 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 08.00 - 17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Çamlıdere, Sakarya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika


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