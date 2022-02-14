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Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı - Son Dakika

Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

14.02.2022 00:58
Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

Karabük'te 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala çiçekçilerde hazırlıklar tamamlandı.

Karabük'te 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala çiçekçilerde hazırlıklar tamamlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla Karabük'teki çiçekçilerde yoğunluk başladı. Çiçek satışı yapan Sami Öz, Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıklarını tamamladıklarını ve müşterilerini beklediklerini söyledi. Sevgililer Günü için gül fiyatlarının üreticilerden dolayı pahalı olduğunu dile getiren Öz, gül fiyatlarının 20 ila 40 TL arasında değiştiğini aktardı. Geçtiğimiz iki yılda Covid-19 dolayısıyla vatandaşların Sevgililer Günü'nü eksik yaşadıklarını ifade eden Öz, bu yılın güzel geçeceğini düşündüklerini dile getirdi. - KARABÜK

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Sevgililer Günü, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


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