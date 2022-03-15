Karabük'te Şubat ayında 242 konut satıldı - Son Dakika
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Karabük'te Şubat ayında 242 konut satıldı

15.03.2022 13:30
Karabük'te Şubat ayında 242 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te 2022 yılının Şubat ayında 242 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te 2022 yılının Şubat ayında 242 konut satışı yapıldı.

TÜİK tarafından 2022 yılı Şubat na ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te şubat ayında 242 konut satıldı. Şubat ayında ayında satılan 242 konuttan 42'si ilk satış, 200'ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük'te 65'i ilk satış, 118'i ise ikinci el satış olmak üzere toplam 183 konut satışı yapılmıştı. - KARABÜK

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Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te Şubat ayında 242 konut satıldı - Son Dakika


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