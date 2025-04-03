Karacabey Tarım Fuarı coşkuyla başladı

BURSA - Karacabey'de düzenlenen 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, coşkulu bir açılışla başladı. Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve birçok protokol üyesinin katıldığı törende, Karacabey'in tarım sektöründeki liderliği vurgulandı. 3-6 Nisan tarihleri arasında Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde devam edecek olan fuarda tarımsal teknoloji, ekipman ve yenilikler sergileniyor. Fuar, yerel ve ulusal düzeyde çiftçilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Karacabey'de 13.'üncüsü düzenlenen, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açılış töreninin ardından vatandaşlara kapılarını açtı. Karacabey Belediyesi ve Renkly Fuarcılık işbirliğinde, Bursa sanayisi ve ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen fuar, Pazar günü saat 22.00'ye kadar gezilebilecek.

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey'de, Türkiye'nin en kapsamlı fuarlarından biri olan Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, protokol töreniyle birlikte start aldı.

3-6 Nisan tarihlerinde Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşecek olan ve bölgenin en çok rağbet gören tarım fuarı niteliğindeki organizasyona, çevre il ve ilçelerden pek çok çiftçi ve üreticinin katılması bekleniyor.

Fuarın ilk gününde coşkulu açılış

Sektördeki son teknoloji makine ve ekipmanların görücüye çıktığı fuarın açılış törenine İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Açılış konuşmalarında, Karacabey'in tarım sektöründeki lider konumu vurgulanarak tarımın yerel ve ulusal önemi üzerinde duruldu. Çiftçilere destek müjdeleri paylaşılırken, tarımsal teknolojiye yönelik yeniliklerin önemi bir kez daha ortaya kondu.

Programın açılışında konuşan Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, bu yıl 13.'sü düzenlenen Tarım Fuarı'nın hayırlı olmasına dilerken, katkılarından dolayı Karacabey Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ da, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, "Göreve gelmesiyle birlikte ilçemize farklı bir belediyecilik anlayışı getiren, tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarını kucaklayan Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca fuarın gerçekleşmesinde emeği olan Renkly Fuarcılık yetkililerine teşekkür ederim. Renkly Fuarcılık'tan aldığımız bilgiye göre, Karacabey Tarım Fuarı bölgenin en büyük fuarı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu gurur verici bir gelişmedir. Karacabey Tarım Fuarı'nın tüm ilçe halkımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Karacabey'in Türkiye'nin tarım ambarı ve lider ilçesi olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, "Karacabey Bursa'mızın yüz akıdır. Burada güzel bir birliktelik sağlanmış. Gurur duyuyoruz. Fatih Başkan'la Büyükşehir Meclisi'nde de beraber çalışıyoruz. Onun bizlere katkısı çok fazla. Onun çalışmaktan mutluyuz. Kendisine başarılar diliyorum. Ben ayrıca Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere bazı müjdelerimiz var. Bilindiği üzere Mustafakemalpaşa'nın Ovaazatlı Mahallesi'nde damlama sulama hortumu fabrikası açtık. Bunları Nisan sonu gibi üreticilerimize dağıtmaya başlayacağız. Bunun yanında topraklarınıza bereket getirecek sıvı gübre fabrikası da açtık, çiftçimize ulaştıracağız. Üreticilerimize karşılıksız mazot desteğinde de bulunacağız." şeklinde konuştu.

"İlçemiz, ülke tarımının öncü şehirlerindendir"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek, Karacabey'in bu noktada öncü olduğunu vurguladı. Karacabey'in yalnızca tarımda değil birçok alanda önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Karabatı, "Karacabey'in tarım, gıda ve hayvancılık alanındaki gücünü bir kez daha vurgulayacağımız 13. Karacabey Tarım Fuarı'nın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlçemiz Karacabey; bereketli toprakları, çalışkan üreticileri ve güçlü tarımsal altyapısıyla ülkemizin tarımda öncü ilçelerinden biridir. Tarım, yalnızca ekonomimize değil, kültürümüze ve geleceğimize de yön veren en önemli sektörlerden biridir. Bizler de yerel yönetim olarak, çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya, emeklerini daha değerli kılacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu fuar, sadece bir sergi alanı değil; bilgi paylaşımının, yeniliklerin ve iş birliklerinin merkezi olacak. Yeni teknolojilerin tanıtıldığı, sektörün geleceğine yön verecek fikirlerin tartışıldığı bir platform oluşturacağız. Verimliliği artıran, sürdürülebilir üretimi teşvik eden her adımı desteklemeye devam ediyoruz. Bu önemli organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, katılımcılara ve ilçemizin değerli üreticilerine teşekkür ediyorum. Bu fuarın Karacabey tarımına yeni fırsatlar ve kazanımlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu belirten Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da, fuarın ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti. Türkoğlu, "Karacabey Türkiye'nin çok önemli bir tarım merkezi. Bursa'mızın da gözbebeği olan bir ilçemiz. O yüzden bu tarım fuarın burada olması son derece önemli. Üreticiyi, çiftçiyi, köylüyü desteklemeden memleketin kurtuluşu yok. Fuarlar hem sektörün gelişmesi adına, hem üreticinin, hem esnafın, tüccarın desteklenmesi adına en kıymetli yerlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve protokol tarafından Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuar alanındaki stantları tek tek gezdi. Ziyaretçilerine kapılarını açan gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin yer aldığı fuarı, hafta sonu Pazar gününe dek gece saat 22.00'ye kadar gezilebilecek.

Öte yandan fuarın bölge ekonomisi, tarım sektörü ve kültürel mirasına katkıları ön plana çıkarılırken, sektör temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve çiftçilerin geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlik, bölgenin tarım alanındaki yükselen yıldızını bir kez daha gözler önüne serdi. Karacabey Tarım Fuarı, ilçenin tarımsal zenginliğini ve yeniliklere açık yapısını tüm Türkiye'ye göstermeye devam edecek. Bereketli toprakları ve çalışkan üreticileriyle, Karacabey'in tarım alanındaki güçlü duruşu bir kez daha kanıtlandı.