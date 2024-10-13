Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı

Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tescilli Karacadağ pirincinin hasadı başladı. Etkinlik düzenlendi.

13.10.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tescilli Karacadağ pirinci hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde "Karacadağ Pirinç Hasadı Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

2018 yılında coğrafi işaret tescili alan ve Karacadağ havzası ile Çermik, Çınar, Hazro ve Kocaköy'de üretimi gerçekleştirilen Karacadağ pirincinin hasadı başladı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, "Çermik'in çalışkan insanları emeği ile alın teri ile tarım faaliyeti yapıyorlar hem de çok özel bir tarım faaliyeti, çeltik yetiştiriyorlar. Karacadağ pirinci olarak bildiğimiz çok özgün bir ürünümüz var. Az önce hem orakla, hem makine ile hasadını yaptığımız Karacadağ pirincimizde Diyarbakır'ımızın ve ilçemizin çok özgün Diyarbakır'a mahsus bir ürün ve coğrafi işareti var tescilli bir ürün. Diyarbakır'daki bu Karacadağ pirincini çeltiğini diğer bölgelerdeki çeltikten pirinçten ayıran özellikler de var" dedi.

Kaymakam Karataş, "Karacadağ pirincinin hem marka değerini yükseğe çekmemiz gerekiyor hem de diğer pirinçlerin Karacadağ pirinç adı altında satılmasına da engel olmalıyız. Sadece bu bölgeye özgün, bu bölgede yetişmiş olan pirincin Karacadağ pirinci olarak piyasaya sürülmesini de denetlemeniz gerekiyor ki hem kalitesini hem de çiftçimize olan gelir miktarını arttıralım. Bugün tarla ve hasat gününe katıldığımız çiftçilerimize hasatlarının bereketli olmalarını diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karataş, Ekonomi, Güncel, Çermik, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
11:20 Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi’yle yolları ayırdı Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
11:15 Türkiye’nin akaryakıt devi iflas etti Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:43 Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 18:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: Karacadağ Pirinci Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.