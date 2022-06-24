Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Giresun'da istişare toplantısı düzenledi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (KFMİB) Giresun'da fındık ihracatçılarına yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı Giresun'daki önemli fındık ve mamulleri ihracatçılarının büyük çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, burada yaptığı konuşmada, sektör sorunlarının çözümüne yönelik yaptıkları çalışmalar için birlik üyeleriyle istişare içinde olmanın büyük önem arz ettiğini belirterek, bu çerçevede birlik tarafından yeni dönemde üyeler ile iletişimin artırılması yönünde strateji izleyeceklerini kaydetti.

Sabır, hedef ülkelere yapılan fındık ihracatının artırılmasının yanı sıra gerek ihracat gerekse fındık üretimi açısından sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik KFMİB tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, birlik üyesi ihracatçıların görüş, öneri ve sorunlarının dinlenmesinin ardından gerçekleştirilen karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.