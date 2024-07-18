Karaderili Grup: Tutuklanan çalışanlarımız beraat edecektir

Ekonomi

Karaderili Grup tarafından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yetkililer, şirketin faaliyetlerine devam ettiğini, benzer şikayetlerde daha önce takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı.

Grup adına yapılan açıklamada söyle denildi: "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile şirketimizin çalışanlarının bir kısmı ifadesinin ardından tutuklamaya sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hakimi'nin vermiş olduğu tutuklama kararı ile tutuklanmışlardır. Yıllardan beri faaliyet gösteren yüzlerce, binlerce misafire hizmet veren şirketimizin adeta bir suç örgütü olarak nitelendirmesi akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Görüş aldığımız hukukçuların tamamı, yapılan işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğunu ifade etmişlerdir. Şirketimiz aleyhine faaliyet gösteren avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Tutuklanan şirket çalışanlarımızın beraat edeceğinden hiç şüphemiz bulunmamaktadır. Ayrıca bugüne kadar Yalova ve İstanbul'da bulunan bazı avukatlar hakkında, görev ve yetkilerini aşarak şirketimiz aleyhine yaptıkları her konuşmadan dolayı suç duyurusunda bulunacağımızı şimdiden belirtmek isteriz".

Şirketin faaliyetlerine devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Tüm misafirlerimize şunu ifade etmek isteriz ki; şirketimiz tüm bu iftiralara, karalama kampanyalarına rağmen faaliyetine devam etmektedir. Sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bugüne kadar 45 bin misafirimize hizmet verdik. Sahibi bulunduğumuz otellerde halen konaklamalar devam etmektedir. Bir otelimizin inşaatı tamamlandı, yakın zamanda açılacaktır. Şirketimizle ilgili benzer şikayetlerde takipsizlik kararı verilmişken, verilen bir talimatla şirketimiz çalışanlarının tutuklanması hukuka aykırıdır. Sayfalar dolusu evrakın birkaç saat içinde okunması imkansızdır. Yapılan tüm hukuka aykırı işlemler ciddiyetle takip edilerek, kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi. - YALOVA