Karanfil Group'ta hedef bugün Libya, yarın bütün Afrika

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'ya düzenledikleri gemi seferlerinin Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen çok önemli turistik ve ticari bir bağlantı olduğunu belirterek, "Memleketimizdeki 26 bin firmayı bünyemizdeki 120 bin Libyalı müşteri ile buluşturmanın büyük bir hamle olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Karanfil Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Misrata- İstanbul rotasında başlayan gemi seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirileceğinin en büyük göstergesi olduğunu aktardı.

Karanfil, mayıs ayında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Libya Temsilciliği'nin açılmasının da Türkiye-Libya ilişkilerinin global rekabette sarsılmaz bir güç birliği oluşturmasına hizmet edeceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz'e kıyıdaş iki ülke olarak Libya ile Türkiye'nin her parametrede derinlik oluşturacak bir yapı inşa etmesi gerektiğini belirten Karanfil, "Misrata-İstanbul gemi seferlerimiz ile MÜSİAD Libya Temsilciliği'nin açılışı, iş insanları olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmayı hedeflediğimizin en net göstergesidir." ifadesini kullandı.

Deniz yolu taşımacılığının küresel ticarette son derece stratejik bir konumda bulunduğunu kaydeden Karanfil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Libya ile ülkemiz arasındaki deniz yolu taşımacılığının da benzer bir stratejik öneme sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Karanfil Group olarak 25 yıl aradan sonra gemi seferlerine Nisan 2022'den itibaren yeniden başladık. Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz gemi seferlerimiz, yolcuların talebi üzerine artık Misrata-İstanbul arasında yapılıyor. Bu güçlü başlangıç, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması çerçevesinde Türkiye-Libya arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerini sağlamlaştırılmasına büyük bir katkı sunmakta."

"Kıtanın tamamından yolcu ağırlamayı hedefliyoruz"

Murtaza Karanfil, 900 yataklı yolcu, 1.700 ton yük ve 400 araba kapasiteli ROPAX gemileri ile başta Libya ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtanın tamamından yolcu ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Globalleşen dünyada ekonomik ilişkilerin belirleyici rol oynadığına işaret eden Karanfil, "Karanfil Group olarak ana pazar dediğimiz Libya'ya düzenlediğimiz gemi seferlerimizin Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen çok önemli turistik ve ticari bir bağlantı olduğunu belirtmek isterim. Memleketimizdeki 26 bin firmayı bünyemizdeki 120 bin Libyalı müşteri ile buluşturmanın büyük bir hamle olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karanfil, aynı zamanda özellikle turizm amaçlı gelen yolcuların bölge esnafından satın aldıkları küçük ve orta ölçekli ürünlerden CNC tezgahları, MR ve radyoloji cihazları gibi büyük makinelere kadar her türlü ürünün gümrüklenmesi dahil adrese teslimini kesintisiz ve sürekli hale getirdiklerini bildirdi.

Hava yolu kargosu kadar hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet verdiklerini vurgulayan Karanfil, seferlerindeki gemi sayısı ve rota çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini, çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Libya-İstanbul arasının yaklaşık olarak 2-3 günde tamamlandığını bildiren Karanfil, gemi seferlerinin özellikle müteahhitlik alanında İstanbul'dan Libya'ya gidecek personel gruplarının gidiş-geliş maliyetlerini minimuma indireceğini belirtti.

"Ülkenin petrokimya, turizm, sağlık, madencilik, yapı sektörü gibi hemen her alanda yatırıma ihtiyacı var"

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Karanfil, MÜSİAD Libya Temsilciği açılışının da Libya pazarına girmek isteyen iş insanları için ciddi bir güvence oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Libya, ülkenin hayatiyetine tesir eden her şeyi ithal etmek zorundadır. Gemi seferlerimizin iş insanlarımıza dört dörtlük hizmet sunması gibi MÜSİAD'ın, başkanı olduğum Libya Temsilciliği ile bu ülkedeki varlığı da Türk müteşebbisini, Türk sanayicisini Libya'ya yatırım yapmaya açık davettir.

Libya Ekonomi Bakanı, Sanayi Bakanı, Sayıştay Başkanı, Odalar Birliği Başkanı, yerel yönetim yetkilileri ve üst düzey bürokratlarının MÜSİAD Temsilciliğimizin açılışına katılımları ve Libya ulusal medyası ile kamuoyunun yoğun ilgisi şunu göstermektedir ki ülkemizden beklenti de büyüktür. Libya'nın geçici Ulusal Birlik Hükümeti'nin şu anki başbakanı Dibeybe'nin, Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere 7 bakanıyla Tacura Belediyesi'nde Türk heyetini ağırlaması bu beklentinin ifadesidir. Bu konuda biz MÜSİAD olarak temsilciliğimizin açılışı ile üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyor, diğer sivil toplum kuruluşlarına da Libya'ya yoğunlaşmaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü ülkenin petrokimya, turizm, sağlık, madencilik, yapı sektörü gibi hemen her alanda yatırıma ihtiyacı var. Türk iş insanları bu alanlara yönelerek ülkenin ihtiyaçlarını yatırıma dönüştürebilir, aynı zamanda Libya'nın gelişmesine katkı sağlayabilir. Karanfil Group ve MÜSİAD'ın Libya'ya yönelik hamlelerini giderek güçlendiriyoruz. Bu hamleler iki ülke arasındaki ticarete katkı sağladığı gibi Doğu Akdeniz'deki Münhasır Bölge Ekonomik Anlaşması'nın pekiştirilmesine de hizmet etmektedir. İki ülke arasındaki tarihi mirastan yola çıkarak geleceği inşa ediyoruz. El ele omuz omuza Libya'nın kapılarını dünyaya açarak dost ve kardeş bir halka destek verdiğimiz gibi bütün dünyanın gözünü diktiği genç kıta Afrika'da varlığımızı sürdürüyoruz."