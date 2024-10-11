KARDEMİR Cezayir'e 10 Milyon Euro İhalesi Kazandı

Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cezayir'e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10 milyon 298 bin avroluk ray ihalesi kazandı.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından Cezayir'e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10 milyon 298 bin avroluk ray ihalesi kazanılmıştır. Teslimat sözleşme tarihinden itibaren 3 aylık bir dönemde gerçekleştirilecektir."