Üye Girişi
Kariyer Merkezinin projeleri 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' toplantısında anlatıldı - Son Dakika

Kariyer Merkezinin projeleri 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' toplantısında anlatıldı

24.01.2022 12:09
Kariyer Merkezinin projeleri 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' toplantısında anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' temsilcileri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' temsilcileri, çevrim içi toplantıda bir araya geldi. 37 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcilerinden oluşan 50 kişinin katıldığı toplantıda, Kariyer Merkezi'nin 2021'de gerçekleştirdiği önemli projeler anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, iki yıllık çalışma süresinde "Mülakat Simülasyonları, Dijital Liderler Mersin'de, Kariyer Mersin, Yetenek Dönüşüm Programı" gibi birçok başarılı projeyi hayata geçirirken, Mersin Çalışma ve İş Kurumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği protokolleriyle de hizmet alanlarını çeşitlendiriyor.

Kariyer Merkezinin çalışmalarına destek sunmak, üniversite-sanayi-kent iş birliğine katkı sağlayarak sürdürülebilir iş birliği kültürü oluşturmak ve ortak projeler geliştirmek üzere kurulan İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun temsilcileri, düzenlenen çevrim içi toplantıda buluştu. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ile üniversiteler, kamu kuruluşları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden olmak üzere 50 yetkili katıldı.

Kariyer Merkezinin önemli projeleri anlatıldı

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yaptığı sunumda, iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere rehberlik hizmeti sunulması amacıyla kurulan merkezde genel olarak "Bilgilendirme ve Rehberlik, Özgeçmiş Oluşturma, Eğitim ve Seminerler, Kariyer Etkinlikleri" gibi birçok başlıkta çalışmalar yapıldığını belirtti. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hizmet verecek projeleri hayata geçirmek üzere 37 kurum ve kuruluşun iş birliği ile İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulunu kurduklarını ve iş birliğine dayalı birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Özada, "Dijital Liderler Mersin"de projesi ile 16 programda bin 200 kişiye eriştiklerini, "Online Kariyer Günleri" ile 2 bin 500 öğrencinin kariyer yolculuğuna destek sunduklarını söyledi. Özada, ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan kafelerde öğrencilere part time çalışma fırsatının sunulmasının çok önemli çalışmalar arasında olduğunun altını çizdi.

Kurumlar kariyerde birleşiyor

Bu yıl gerçekleştirecekleri projeleri de aktaran Özada, kariyerde çok taraflı iş birliği protokolleri, işe alımlarda kişilik envanteri uygulamaları, önemli konularda alt kurulların oluşturulması, öğrenciler ve iş arayanlarla toplum liderlerinin buluşturulması, yetenek dönüşüm programı ile iş arayanların ve öğrencilerin istihdam edilebilirliklerine katkı sunulması ve yeni nesil teşvik uygulamaları konusunda fark oluşturacak projeleri, kurumlarla iş birliğine dayalı olarak gerçekleştireceklerini ifade etti. - MERSİN

YORUMLAR
500

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kariyer Merkezinin projeleri 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' toplantısında anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor         
11:53
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Genç kadın mucizeyi yaşadı! İki ayrı rahimden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi! Genç kadın mucizeyi yaşadı! İki ayrı rahimden aynı anda iki bebek dünyaya getirdi!         
10:55
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22

Son Dakika Haberleri
12:06 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım
11:59 Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu
11:59 Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!
11:58 Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi
11:57 Everton'a çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!
11:53 Hayranlarını sevindiren haber! Can Yaman yeni projesi için Türkiye'ye dönüyor
11:51 Fatih Erbakan'dan Sedef Kabaş yorumu: Çok çirkin ifadeler, işi çok ileri götürmüşler
11:36 Memur ve emeklinin beklediği zam! Yüzde 2.5'lik fark eklendi! Kim ne kadar alacak?
11:30 GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı
11:29 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 12:19:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kariyer Merkezinin projeleri 'İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu' toplantısında anlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement