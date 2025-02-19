Karmod'dan Libya'ya Prefabrik Konut

Ekonomi

Karmod, Libya'da gerçekleştirdiği Mısrata Konut Projesi'nin örnek kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Libya'nın Mısrata şehrinde prefabrik sosyal konut projesi gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, Libya'da prefabrik hazır konutlara yönelik taleplerin yoğunlaştığını belirtti.

Siyasi anlamda çatışmalar sonrası sakin bir döneme giren Libya'da birikmiş konut açığının, ülkenin en önemli sorunları arasında yer aldığına dikkati çeken Yüceer, "Devam eden projemizle Libya'nın konut açığını kısa sürede kapatılmasına katkı sağlıyoruz. Hızlı üretimli güvenli konut modelimiz arzı artırarak açığın beklenen sürelerden çok önce kapatılmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle klasik konut modellerine göre hızlı üretim ve kurulum avantajlarına sahip prefabrik evlere yönelik talepler artış gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mısrata Konut Projesi hakkında bilgi veren Yüceer, projeyi yatay mimari tasarımla gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Örnek kurulumunu tamamladığımız Mısrata Konut Projemiz, yatay mimari konseptte iki katlı prefabrik ev modelinde tasarlandı. Kullanılacağı bölge mimarisinin dikkate alındığı projede her katta 3+1 konut tipinde planlanarak her binada iki daireye yer verildi. Daire metrajları yine bölgesel tercihler göz önünde bulundurularak olabildiğinde büyük tutuldu. Bu doğrultuda toplam 320 m2 prefabrik konutta 160 metrekare büyüklükte, 3+1 daireler hazırlandı. Proje kapsamında 34 konutun kurulumu gerçekleştirilecek."