Karmod, Liberya'da Prefabrik Konut Projesi Başlatıyor

Ekonomi

Karmod, Batı Afrika ülkesi Liberya'da prefabrik konut projesi gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ganta şehrinde inşa edilecek projenin fabrika ön üretimi tamamlanarak sevke hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, yeni projeyle 140'ı aşan ihracat ülkelerine Liberya'yı da eklediklerini belirtti.

Yanık, hızlı üretimli prefabrik evleriyle Afrika ülkelerindeki konut açığının kapatılmasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Uzun ömürlü, güvenli ve hızlı üretim modeline sahip prefabrik evlerimiz Afrika lokasyonunda ilgi görmeyi sürdürüyor. Yeni prefabrik konut projeleriyle ilgili özellikle Batı Afrika ülkelerinden yoğun bir şekilde misafirler ağırlıyoruz. Hızlı üretim ve kuruluma sahip prefabrik evlerimizle bu ülkelerdeki mevcut konut açığının kapatılmasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liberya'ya 10 konutun sevk edileceğini belirten Yanık, "Liberya prefabrik konut projesi kapsamında 10 konutun üretimini tamamladık. Konutlar deniz yolu ile Monrovia limanına buradan da karayoluyla ülkenin kuzeyindeki Ganta şehrindeki proje sahasına ulaşacak. Konutların kurulumu saha ekiplerimizce gerçekleştirilecek. Proje kapsamında üretimi yapılan prefabrik konutlarımız 2+1 daire tipinde 75 metrekare büyüklüğe sahip." bilgisini paylaştı.