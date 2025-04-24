Karmod, Rus Çelik Yapı Yetkililerini Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, Rus Çelik Yapı Yetkililerini Ağırladı

Karmod, Rus modüler çelik yapı temsilcileriyle işbirliği ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

24.04.2025 15:49
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Karmod, Türk Yapısal Çelik Derneği'nin (TUCSA) davetiyle Türkiye'ye gelen Rus modüler çelik yapı sektörünün temsilcilerini ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aralarında Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı Mihaylova Anastasia Sergeyevna'nın da yer aldığı Rusya Modüler Yapı İnşaatını Geliştirme Derneği (ARMAS) yetkilileri, Karmod'un üretim tesislerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hakan Durmaz, ARMAS yöneticileriyle Rusya, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen heyete, yeni nesil çelik yapılarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Durmaz, "Türk çelik yapı sektörü olarak yurt dışında dikkati çeken müteahhitlik projeler gerçekleştiriyoruz. Çelik yapılardaki başarılarımızla sektörümüz dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip ediliyor. Bu ziyarette de tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Heyetle görüşmemizde Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde yapılabilecek olası projelerle ilgili fikir alışverişinde de bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik açısından çelik yapılara önem vermemiz gerekiyor"

Türk çelik yapı sektörünün dünyada önemli projelere imza atarken Türkiye'de henüz yeterli ilgili görmediğini vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:

"Dünyanın önde gelen ülkeleri çelik yapıları sürdürülebilirlik açısından çok önemsiyor. Bu önemsemeyi Avrupa ve ABD'deki ülkelerde çelik yapıların yüzde 35 gibi bir tercih oranına ulaşmasından görebiliyoruz. Üzülerek belirtmek gerekir ki ülkemizde bu oranın yüzde 2'ler civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Sınırlı kaynaklarımızı koruyabilmek için sürdürülebilirlik açısından çelik yapılara bizim de gereken önemi vermemiz gerekiyor. Ülkemizin deprem riski de göz önünü alındığında çelik yapılar güvenlik açısından daha da önemli hale geliyor."

Durmaz, "Modüler yapı sektörünün dünyada tanınmış markası Karmod olarak, Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı Mihaylova Anastasia Sergeyevna, Modüler İnşaat Geliştirme Derneği Genel Müdürü Dominges Ekaterina Ramonovna ile ARMAS üyelerini firmamızda ağırlamaktan keyif aldık. Heyetten Rusya'daki sektör hakkında değerlendirmelerini dinledik. Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde ne tür projelerde işbirliği yapılabileceği konularında görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, İnşaat, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, Rus Çelik Yapı Yetkililerini Ağırladı - Son Dakika

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