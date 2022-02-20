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Kars Belediyesi su kullanımında KDV'yi indirdi - Son Dakika

Kars Belediyesi su kullanımında KDV'yi indirdi

20.02.2022 10:46
Kars Belediyesi su kullanımında KDV'yi indirdi

Kars Belediye Başkanlığı su kulanım bedellerindeki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Kars Belediye Başkanlığı su kulanım bedellerindeki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın" ardından Kars Belediyesi olarak su fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 8'den, yüzde 1'e indiriyoruz" denildi.

Açıklamada, "Ekim 2020 tarihinden itibaren herhangi bir fiyat artışının yapılmadığı belediyemiz su ücretlerinde enflasyon ile mücadele kapsamında 21 Şubat 2022 Pazartesi gününden geçerli olacak şekilde mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde su tüketim bedellerinden alınan KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirilerek eni su tarifesine geçilecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

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Katma değer vergisi, Belediye Başkanlığı, Kars, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars Belediyesi su kullanımında KDV'yi indirdi - Son Dakika Ekonomi


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