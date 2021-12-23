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Kars'ın ekonomisi masaya yatırıldı - Son Dakika

Kars'ın ekonomisi masaya yatırıldı

23.12.2021 09:43
Kars'ın ekonomisi masaya yatırıldı

Kars'ta, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında; "Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

Kars'ta, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında; "Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

Kars'ın ekonomik durumu ile potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, turizm, ticaret, tarım-hayvancılık, üretimin ve istihdamın artırılması, yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, özellikle hayvancılık bölgesi olan Kars'ta tarımsal üretim, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.

Öksüz, kadim şehir Kars'ın hak ettiği yere gelmesi için birçok yatırım yapıldığını, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresinin de etkisiyle turizmde büyük bir ivme yakalandığını kaydetti.

Öksüz, turizm sektöründe istihdamın ve turizm gelirlerinin artırılması ve top-yekun kalkınma için el ele, gönül birliğiyle gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

İş birliği ve istişarenin önemine de değinen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "İlimizin her alanda kalkınması, özellikle üretim ve istihdamın artırılması için ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, esnaflar ve üreticiler arasında etkin bir koordinasyon sağlanması gerekiyor" dedi.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı. - KARS

Kars'ın ekonomisi masaya yatırıldı
Kars'ın ekonomisi masaya yatırıldı

Türker Öksüz, Ekonomi, Turizm, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars'ın ekonomisi masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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