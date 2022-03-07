Kars'ta dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika

Kars'ta şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Kars'ta şehir içi toplu taşıma araçları akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasından dolayı yaklaşık 3 ay önce uygulanan zam oranına bir yenisi daha eklenerek dolmuş fiyatları artırıldı.

Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte daha önce 4 lira olan sivil 1 lira artırılarak 5 lira olurken, 3 lira olan öğrenci ise 4 lira oldu.

Toplu taşımacılar son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı dolmuş fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını belirttiler. - KARS