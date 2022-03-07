Kars'ta dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta dolmuş ücretlerine zam

07.03.2022 16:28
Kars'ta dolmuş ücretlerine zam

Kars'ta şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Kars'ta şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Kars'ta şehir içi toplu taşıma araçları akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasından dolayı yaklaşık 3 ay önce uygulanan zam oranına bir yenisi daha eklenerek dolmuş fiyatları artırıldı.

Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte daha önce 4 lira olan sivil 1 lira artırılarak 5 lira olurken, 3 lira olan öğrenci ise 4 lira oldu.

Toplu taşımacılar son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan dolayı dolmuş fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını belirttiler. - KARS

YORUMLAR
500
Geleceğin olimpik sporcuları kıyasıya mücadele etti Geleceğin olimpik sporcuları kıyasıya mücadele etti Almanya'da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde Almanya'da akaryakıt fiyatları en yüksek seviyesinde

Akaryakıt, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars'ta dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:10 Bir anlık gaflet: Açık unutulan araba kapısı, 5 bin euroya mal oldu!
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta dolmuş ücretlerine zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement