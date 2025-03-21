Kars'ta Sınır Ticareti Fırsatı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Sınır Ticareti Fırsatı

Başkan Bozan, Kars'ı 2025 İhracat Yılı ilan ederek iş dünyasını Sınır Ticareti Belgesi almaya davet etti.

21.03.2025 14:39
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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Kars'ın Çıldır-Aktaş ve Iğdır-Dilucu Gümrük Kapıları üzerinden sınır ticareti yapma yetkisine sahip olduğunu hatırlatarak, Kars iş dünyasını Sınır Ticareti Belgesi almaya ve dış ticarette aktif rol almaya davet etti.

Başkan Kadir Bozan, 2025 yılını Kars için 'İhracat Yılı' ilan ettiklerini belirtti.

Kars'ın ekonomik potansiyelini artırmak, ticaret hacmini genişletmek ve sınır kapılarını daha etkin kullanmak amacıyla 2025 yılını ihracat yılı ilan ettiklerini ifade eden Başkan Bozan, "Bu doğrultuda, sınır ticareti önemli bir fırsat sunmaktadır. Çıldır-Aktaş ve Iğdır-Dilucu Gümrük Kapıları üzerinden gerçekleştirilecek sınır ticareti, iş insanlarımızın maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini artırmalarına olanak tanıyacaktır. Ancak, ilimizde henüz yeterli sayıda Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmemiştir. Bu nedenle, tüm üyelerimizi ve Kars'ta en az bir yıldır faaliyet gösteren mükellefleri, Sınır Ticareti Belgesi almak için Kars Ticaret ve Sanayi Odası'na başvurmaya davet ediyorum" dedi.

"Sınır Ticareti Nedir?"

Sınır ticareti, belirlenen sınır illerinin komşu ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek ve ekonomik kalkınmalarını hızlandırmak amacıyla ithalat ve ihracata yönelik özel düzenlemelerle desteklenen ticaret modelidir. 3 Aralık 2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, sınır illeri belirlenen gümrük kapılarından ithalat ve ihracat işlemlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirme imkanına sahiptir.

Sınır ticaretinin temel amacı, yerel işletmelerin ihtiyaçlarının bir kısmını komşu ülkelerden ithalat yoluyla karşılamasını sağlamak ve ihracatı artırarak bölge ekonomisini canlandırmaktır. Kars'ın Gürcistan ve Nahçıvan ile sınır ticareti yapma yetkisi bulunmasına rağmen, mevcut ticaret hacmi henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır.

"Sınır Ticareti Kimler Tarafından Yapılabilir?"

Sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilecek kişiler, 2021/4874 sayılı Karar kapsamında en az bir yıldır Kars ilinde faaliyet gösteren esnaf ve tacirlerdir.

"Sınır Ticareti Hangi Kapılardan Yapılabilir?"

Sınır ticareti kapsamında ürün giriş ve çıkışları yalnızca yetkili gümrük kapılarından veya Sınır Ticaret Merkezlerinden gerçekleştirilmektedir. Kars ili için Çıldır-Aktaş ve Iğdır-Dilucu Gümrük Kapıları bu ticaretin yapılabileceği yetkili noktalardır.

"Sınır Ticareti Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?"

Sınır Ticareti Belgesi, ilgili Valilikler tarafından düzenlenmektedir. Başvurular ilgili ilin Ticaret ve Sanayi Odası'na yapılmakta ve bu talepler Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Komisyon tarafından uygun görülen başvurular Valiliğe bildirilerek Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmektedir. Belgenin geçerlilik süresi 3 yıl olup, süresi dolduğunda talep üzerine yeniden düzenlenmektedir. Belge hiçbir şekilde devredilemez.

Başkan Kadir Bozan, Sınır Ticareti Belgesi almak isteyen esnaf ve tacirlerin aşağıdaki belgelerle Kars Ticaret ve Sanayi Odası'na başvurması gerektiğini kaydetti.

Sınır ticareti için istenen evraklar,

Başvuru Dilekçesi, Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi, Firma yetkilisinin pasaport fotokopisi, İkametgah belgesi, En az bir yıldır Kars'ta faaliyet gösterdiğini kanıtlayan Faaliyet Belgesi, Vergi borcunun bulunmadığına dair yazı, Vergi kanununa muhalefetten kesinleşmiş takibatın olup olmadığına dair Vergi Dairesi yazısı, bağlı olduğu odadan alınmış Oda Kayıt Belgesi, Adli sicil kaydı, İmza sirküsü aslı, Şirketlerde yetki belgesinin aslı, Ticaret Sicil Gazetesi sureti, Vergi levhası fotokopisi ve SGK borcunun bulunmadığına dair yazı almaları gerekiyor.

Başkan Kadir Bozan, Kars'ın sınır ticaretinden daha etkin faydalanmasını sağlamak adına iş dünyasını Sınır Ticareti Belgesi başvurusu yapmaya ve dış ticarette aktif rol almaya çağırdı. - KARS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İhracat, Ekonomi, Finans, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Sınır Ticareti Fırsatı - Son Dakika

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