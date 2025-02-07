Kars'tan 6 Bin Göç - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'tan 6 Bin Göç

Kars\'tan 6 Bin Göç

Kars'ta ekonomik zorluklar nedeniyle 2024'te 6 bin 35 kişi göç etti, gençler büyük şehirlere yöneliyor.

07.02.2025 14:07
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Kars'ta son yıllarda yaşanan göç dalgası hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı içinde Kars'tan yaklaşık 6 bin 35 kişi göç etti. Ekonomik zorluklar, işsizlik ve genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesi, göçün en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

"Gençler büyük şehirlere yöneliyor"

Kars'ta özellikle genç nüfus, iş ve eğitim imkanlarının daha fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlere göç ediyor. Kentte iş imkanlarının sınırlı olması, tarım ve hayvancılıkla geçinen halkın ekonomik zorluklar yaşaması göçün en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Kars halkı çözüm bekliyor. İş imkanlarının artırılması ve sosyal yaşamın geliştirilmesiyle birlikte Kars'ın yeniden cazibe merkezi haline gelmesi umut ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2024 yılında Kars nüfusu 272 bin 300 kişi olurken, 1 yıl önce yani 2023 yılında Kars'ın nüfusu 278 bin 335 olarak kayıtlara geçmişti. Kars'tan son 1 yılda yaklaşık 6 bin 35 kişi göç etti. - KARS

Kaynak: İHA

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