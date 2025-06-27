Karsan'a Büyük Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan'a Büyük Ödül

27.06.2025 14:33
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Karsan, Frost&Sullivan'dan '2025 Avrupa Minibüs ve Otonom Taşımacılıkta Yılın Şirketi' ödülünü aldı.

Karsan, Amerika merkezli Frost&Sullivan tarafından "2025 Avrupa Minibüs ve Otonom Taşımacılıkta Yılın Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümüne öncülük eden Karsan, küresel performansı ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışıyla ödüllendirildi.

Frost&Sullivan, her yıl test protokolleri, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve teknolojiler gibi kriterleri temel alarak, şirketleri değerlendiriyor. Karsan, bu kapsamda, elektrikli minibüs ve seviye 4 otonom araç teknolojilerinde ortaya koyduğu performansla ödüle layık bulundu.

Karsan, Otonom e-ATAK modeliyle bugüne kadar gerçek trafik koşullarında 100 bin kilometreyi aşarken, 35 binden fazla yolcu taşıdı. Elektrikli ürün gamıyla 3 kıtada, 27 ülkede, 2 bini aşkın aracıyla faaliyet gösteren şirket, Avrupa'daki elektrikli minibüs pazarında yüzde 37'nin üzerinde paya sahip olan e-JEST modeliyle 5 yıldır liderliğini sürdürüyor.

Şirket, 6 metreden 18 metreye kadar uzanan elektrikli araç portföyüyle Avrupa'da bu segmentte dikkati çekiyor. Otonom e-ATAK modeliyle 12 ülkede 13 farklı projede yer alan şirket, aynı zamanda tünelden geçebilen ilk otonom otobüs projesine de imza attı.

2024 Kasım itibarıyla sağdan direksiyonlu e-JEST modeliyle İngiltere pazarına giriş yapan şirket, Norveç'ten Japonya'ya, Fransa'dan Kanada2ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Bugün itibarıyla Avrupa'ya ihraç edilen elektrikli toplu taşıma araçlarının yüzde 82'si şirket tarafından üretiliyor.

"Ödül, bizim için müthiş başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, yılın şirketi seçilmenin Karsan için "müthiş bir başarı" olduğunu belirtti.

Ödülün, farklı şekilde yaptıkları işin dünyada da görünür olduğunun kanıtı olduğunu aktaran Baş, "Böyle ödüller, bize gelecekteki yolculuğumuz için hep bir ışık, hep bir güç, hep bir motivasyon oluyor. Böyle büyük bir ödülü ülkemiz adına kazandığımız için ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Frost&Sullivan Analisti Saideep Sudhakar da Karsan'ın ürün ve hizmetlerine ilişkin değerlendirmesinde, Otonom e-ATAK'ın, sıfır emisyonlu geçiş sağladığını ve trafikteki insan hatalarını ortadan kaldırdığını kaydederek, "Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu konforu ile rakip markaları geride bırakıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sudhakar, Karsan'ın AR-GE'den üretime, pazarlamadan satış sonrası hizmetlere kadar tüm otomotiv değer zincirini yönettiğinin altını çizerek, Avrupa'da tekrarlanan siparişlerle bu başarının sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan'a Büyük Ödül - Son Dakika

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