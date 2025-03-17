Karsan'ın 2025 Büyüme Hedefi %30! - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan'ın 2025 Büyüme Hedefi %30!

Karsan CEO'su Okan Baş, 2025 için %30 büyüme ve 400 milyon avro ciro hedeflediklerini açıkladı.

17.03.2025 08:16
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Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, 2025 yılı için yüzde 30'luk büyümeyi devam ettirme hedefleri olduğunu belirterek, "Bunun karşılığında elde edeceğimiz ciroyu 350-400 milyon avroya çıkaracağız. Elektrikli ciromuzu da 200-250 milyon avroya taşımayı beklediğimiz bir yıl olacak." dedi.

Karsan'ın, 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı hedefleri Karsan CEO'su Okan Baş'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Baş, geçen yıl birçok ülkede seçim yapıldığını, son çeyrekte yaşananlar ve öncesinde de bir sürü yeniliklerle dünyayı sarsan yıkıcı değişimlerin olduğunu hatırlatarak, bunun otomobil tarafında paradigma değişikliği ile teknoloji sahipliğinin el değiştirmesi gibi çok ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen iyi sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Baş, şöyle konuştu:

"2024'te, bir önceki seneye göre 240 milyon avro olan ciromuzu, 296 milyon avroya çıkardık. Elektrikli ciromuzun payı, toplam ciro içinde yüzde 54'ün üzerine çıktı. Elektrikli ciromuz 106 milyon avro iken 161 milyon avroya çıktı. Yani elektrikli cirosu da büyüyor. İş sonuçlarına da bu değişimin artık çok net olarak yansıdığını görebiliyoruz. Bütün bu olumsuzluklar çevremizde olurken, bizim bulunduğumuz alan yani toplu ulaşımda mobilite dünyasındaki değişim otomobil tarafındaki değişimden daha farklı ilerliyor."

Baş, geçen yıl operasyonel verimlilik ve yüksek rekabet gücü sayesinde karlılıklarını yüzde 28 artırdıklarını ve 55 milyon avroya yükselttiklerini de ifade etti.

Elektrikli, hidrojen ve otonom tarafında Karsan'ın dünyada önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Baş, "2019'da 66 araç satmıştık. Bir sene sonra ise eATAK'ı devreye sokarak 107 adet sattık. Sonra 131 oldu, sonra 287, bir sonraki yıl 374, fakat 6 senede 66'dan başladık 540'a geldik. Yani bu aslında çok ciddi bir iş, geçen yıl 540 elektrikli minibüs ve otobüs sattık. Bu satışlarla her yıl yüzde 30 ile 40 arasında büyüme elde ettik." diye konuştu.

"Avrupa'da elektrikli dönüşüm hızı bizim için çok önemli bir potansiyel"

Okan Baş, en büyük ihracat pazarlarından olan Avrupa'da, yılda ortalama 14 bine yakın şehir içi otobüsü satıldığını anlatarak, "Bu pazar geçen yıl 500'e kadar düşerken (13 bin 500'e gerilerken) satılan elektrikli toplu ulaşım araçları 5 binden 6 bine yükseldi. Dolayısıyla elektrikli dönüşüm hızı Avrupa'da toplu ulaşımda minibüs ve otobüste aynen devam ediyor. Bu böyle de devam edecek. Hem 14 binlik pazar büyüyecek hem de onun içerisindeki elektrikli sayısı artacak. Bizim için bu çok önemli bir potansiyel." diye konuştu.

2019 ve 2024 yılları arasında Türkiye'den Avrupa'ya toplu ulaşımda kullanılan 1258 elektrikli aracın ihraç edildiğini hatırlatan Baş, "İhraç edilen araçların 1033'ü Karsan markalı, dolayısıyla bu taraftaki ihracatın yüzde 82'si bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiş. Avrupa'da Karsan'ın pazar payı yüzde 4,5 oldu. Pazar sıralamasında ise 8. sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Baş, aynı dönemde 27 ülkede iki kıtada var olduklarını aktararak, "Aklımızda üçüncü bir kıta yoktu o da geldi. Şu an 3 kıtada, 27 ülkede 1500'ün üzerinde Karsan elektrikli minibüs ve otobüsü dolaşıyor. 250 milyon kilometrelik bir tecrübe var." dedi.

"Türkiye'de de öncülüğümüzü gösterdik"

Geçen yıl yurt içinde de önemli bir yıl olduğunu anlatan Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güngören Belediyesi'ne 3 ATAK verdik. Antalya ilk sattığımız yerdi. İTÜ kampüsünde bir otonomumuz shuttle olarak çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 2 e-ATA verdik. Adalar'da ASELSAN ile beraber yaptığımız 60 elektrikli minibüsümüz dolaşıyor. Bir de 2024'te kazandığımız ihaleler var. 2024'te, 2025'in ikinci yarısında teslimatı olacak. Türkiye'nin ilk büyük ihalelerinin hepsini biz kazandık. Zaten 3 elektrikli araç ihalesi çıktı. Biri Mersin, biri Kahramanmaraş, biri de Gaziantep. Üçünü de biz kazandık. Türkiye'de de öncülüğümüzü gösterdik ve orada da iyi başladık. Bana hep aynı şey soruluyor, tamam Avrupa'da satıyorsunuz da Türkiye'de niye yoksunuz. Türkiye'de olmamamızın sebebi biz değildik, çevresel etkilerden dolayı öyleydi."

"Pazar potansiyellerimizi genişleteceğimiz bir yıl olacak"

Baş, 2025'te de elektrikli, hidrojen ve otonom tarafında ürün gamını çeşitlendireceklerini bildiren Baş, "Pazar potansiyellerimizi genişleteceğimiz, büyüteceğimiz yeni ürünleri pazara sunacağımız bir yıl olacak. Yani bir taraftan biz tamam full gam yaptık ama bu dünyada orada durma lüksümüz yok. Mutlaka gelişmeniz gerekiyor, mutlaka takipçilerinizden bir adım önde olacaksanız onun hakkını verecek hazırlığı da yapmanız lazım. Bu sene, geçtiğimiz yıllara kıyasla yeni ürünlerle hazırlığımızı yapacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karsan CEO'su Baş, hedeflerinin, elektrikli dünyadaki varlıklarını artırarak, geçen yıl 540 olan satış sayısını 700'e, elektrikli parklarını da 2 bin 200'e çıkarmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 30'luk büyümeyi devam ettirme hedefimiz var. Bunun karşılığında elde edeceğimiz ciroyu 350-400 milyon avroya çıkaracağız. Elektrikli ciromuzu da 200-250 milyon avroya taşımayı beklediğimiz bir yıl olacak. Bu kendi markamızla ilgili önümüze koyduğumuz ana hedefler. Renault'ta ise bu sene 51 bin adedin üzerine çıkacak bir üretimimiz olacak, bu ayın başında tekrar 3 vardiyaya başladık. Otomotiv dünyası Türkiye'de küçülürken, kapasitelerini düşürürken biz 3 vardiyaya tekrar giriyoruz ve 51 bin tane Megane üretimi de hedefliyoruz. Dolayısıyla her alanda büyümeye devam edeceğimiz bir yıl olacak."

Kaynak: AA

Teknoloji, Okan Baş, Ekonomi, İhracat, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan'ın 2025 Büyüme Hedefi %30! - Son Dakika

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