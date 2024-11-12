Karsan, İngiltere Pazarında e-JEST ile Hedef Büyütüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan, İngiltere Pazarında e-JEST ile Hedef Büyütüyor

Karsan, sağdan direksiyonlu elektrikli e-JEST ile İngiltere'de pazar payını artırmayı hedefliyor.

12.11.2024 18:16
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Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, sağdan direksiyonlu ve yüzde 100 elektrikli e-JEST ile İngiltere'de güçlü bir pazar payı hedeflediklerini belirtti.

Çetin, Karsan'ın sağdan direksiyonlu e-JEST aracının Birmingham'da düzenlenen EuroBus Expo'daki tanıtımının ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Küresel genişleme stratejilerinin içinde sağdan direksiyonlu pazarların her zaman olduğunu söyleyen Çetin, sağdan direksiyonlu e-JEST ile Japonya pazarına girdiklerini ve şimdi de İngiltere pazarına açılacaklarını dile getirdi.

Çetin, İngiltere pazarının her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "İngiltere'yi ayrıcalıklı kılan, tüm sağdan direksiyonlu pazarlar için çok güzel bir vitrin olması. Burada fırsatlar çok fazla. Rakiplerin de girmekte zorlandığı bir pazar burası." dedi.

İngiltere pazarının ayrıca İrlanda, Malta, Singapur ve benzer ülkelere açılmak için fırsatlar sunduğunu kaydeden Çetin, "İngiltere'de bize katma değer yaratacak bir pazar payını alacağımızı ve bunun ticari faydalarını göreceğimizi düşünüyoruz. O nedenle, burası bizim için öncelikli gelişim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bizim aslında pazarlarımızda hedefimiz bu ürünle yüzde 25-30 paya ulaşmak. Bu da muhtemelen burada e-JEST'lerin 100'ün üzerine çıkması demek. Bu çok ciddi bir pazar payı ve buna ulaşmak tabii biraz zaman alıyor ancak bizim bunun için sabrımız var." diye konuştu.

Çetin, ilk etapta İngiltere'ye 10 adet e-JEST getireceklerini ve bunlardan ilk ikisinin Şubat 2025'te ulaşacağı bilgisini paylaştı.

e-JEST'lerin farklı alanlarda kullanılabileceğini söyleyen Çetin, şunları kaydetti:

"Biz genelde talebimizi kendimiz yaratıyoruz. Bu ürün pazardaki kullanıcıların 'Ben bu ürünü nerede kullanırım, hangi ihtiyacımı karşılıyor?' diye sordukları bir ürün. Biz bu ürünün birçok alanda, büyük otobüsler yerine yolcu yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bunun hem çevre hem de operasyonel masrafları azaltmak için daha verimli olduğunu kullanıcılarımıza anlatabiliyoruz. Bu kapsamda, bizim müşterilerimizin büyük çoğunluğu belediyeler. Onların ihale yöntemiyle alımları oluyor normalde. Ancak bu ürünün hastane veya üniversite kampüsleri gibi değişik kullanım alanları da olabilir."

Kaynak: AA

birmingham, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan, İngiltere Pazarında e-JEST ile Hedef Büyütüyor - Son Dakika

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