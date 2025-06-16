Karsan UITP Summit 2025'te Yeni Modelleriyle Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan UITP Summit 2025'te Yeni Modelleriyle Yer Aldı

16.06.2025 13:35
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Karsan, UITP Summit 2025'te e-JEST, Otonom e-ATAK ve e-ATA LE modellerini tanıttı.

Karsan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP Summit 2025'e (Küresel Toplu Taşıma Zirvesi), e-JEST, Otonom e-ATAK ve yeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, uluslararası organizasyonlarda yer almaya devam ediyor.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla toplu ulaşımı yeni nesil teknolojilerle tanıştıran Karsan, UITP Summit 2025'te yerini aldı.

Zirveyi, 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde katılımcı takip ederken, yaklaşık 340 sektör profesyoneli görüş ve öngörülerini izleyicilerle paylaştı.

Şirket, toplu taşıma sektörüde dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan zirveye, e-JEST, Otonom e-ATAK ve yeni modeli e-ATA LE (Class 2) ile katılım sağladı.

Yakın şehirlerarası ve uzak şehir içi hatların dinamik ihtiyaçlarına özel geliştirilen e-ATA LE, şehir merkezleriyle banliyöler ve komşu şehirler arasındaki toplu taşıma hattında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Araç, iç hacmi, tamamı öne bakan emniyet kemerli süngerli 41 koltuğuyla sinema salonu konforu sunarken, ayaktaki yolcularla beraber 90 kişiye kadar taşıma kapasitesiyle de yoğun hatlar için çözüm sağlıyor.

Gerçek kullanım koşullarında 500 kilometrenin üzerinde menzil imkanı

Dört farklı batarya seçeneğiyle 528 kWhWye kadar ulaşan batarya kapasitesi sayesinde e-ATA LE, gerçek kullanım koşullarında 500 kilometrenin üzerinde menzil imkanı veriyor.

Ayrıca araç, 250 kW motor gücü ve 22 bin Nm torkuyla yokuşlarda dahi performans sergilerken, 200 kW'ya varan hızlı şarj altyapısı ve 5 dakikada bataryalarının büyük bir kısmını doldurmaya imkan sağlayan pantograf şarj kolaylığı da sunarak, operasyonel verimlilik vadediyor.

Yeni e-ATA LE modelinde sunulan ısı pompası sistemi sayesinde eksi 25 dereceye kadar verimli ısıtma sağlanırken, sistemle ısıtma kaynaklı enerji tüketimi yüzde 80'e varan oranlarda azaltılıyor.

Aracın, VDV standartlarına göre ergonomik olarak tasarlanan sürücü kabini ve dijital kokpit altyapısı, yüksek sürüş konforunu ileri teknolojiyle buluşturuyor. Ayrıca aracın tam entegre ayna kamerası ve geniş cam tasarımı ise yol ve çevre görüşünü maksimize ediyor.

Şirket, zirvede e-ATA LE'nin tanıtımının yanı sıra Avrupa elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında dikkati çeken e-JEST ve otonom toplu taşımada dünyanın ilk planlı güzergah üzerinde yolcu taşıyan aracı olan Seviye-4 Otonom e-ATAK ile sektörde göze çarptı.

Zirvenin açılış gününde düzenlenen basın toplantısında, yılın ilk çeyrek performansına ilişkin verileri de paylaşan şirket, Avrupa elektrikli minibüs ve otobüs pazarında yüzde 6,2'lik pazar payıyla 6. sırada yer aldığını duyurdu.

Romanya ve İtalya gibi stratejik pazarlarda ilk çeyreği 2. sırada, Fransa'da ise 4. sırada tamamlayan şirketin elektrikli minibüs modeli e-JEST ise yılın ilk üç ayında yüzde 51 pazar payına ulaştı.

Şirket, 27 ülkede 2 binin üzerinde elektrikli aracıyla hizmet verirken, 300 milyon kilometrenin üzerinde elektrikli deneyime ulaşarak sürdürülebilir mobilite alanında hizmetlerine devam ediyor.

Model, standartları yeniden belirliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, e-ATA LE'nin, şehir içi uzun hatlarla şehir çevresinde komşu kent ulaşımı arasında kalan boşluğu doldurduğunu aktararak, modelin yolcu konforu, enerji verimliliği ve operasyonel esneklik açısından da standartları yeniden belirlediğini kaydetti.

Avrupa toplu taşıma sistemlerinde halihazırda önemli bir yere sahip olan "Class 2" segmentinde geliştirdikleri modelin, elektrikli mobiliteye geçişte güçlü ve sürdürülebilir bir çözüm sağladığını belirten Baş, şu ifadeleri kullandı:

"e-ATA LE ile sadece konforu ve menzili ileriye taşımıyor, aynı zamanda gelişmiş sürücü ve yolcu iklimlendirme sistemiyle de zorlu hava şartlarında bile yüksek verimlilikle çalışabilen etkili bir ulaşım alternatifi sunuyoruz. Mobiliteyi dönüştürme kararlılığımızla her yeni ürünümüzde bu vizyonumuzu daha da ileri taşıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan UITP Summit 2025'te Yeni Modelleriyle Yer Aldı - Son Dakika

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