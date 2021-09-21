Kartepe'de alt yapı çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe'de sağlıklı alt yapı çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve İSU ekipleri tarafından Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekipler tarafından Dumlupınar Mahallesi Bereket Sokak, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokakta alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dumlupınar Mahallesi'nde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor. 5 bin 567 metre yağmursuyu, 4 bin 780 metre kanalizasyon, 5 bin 295 metre içmesuyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Kartepe'nin alt yapı sorunlarının çözümü noktasında hızlı ve etkili çözümler ürettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman "Dumlupınar Mahallesi Bereket Sokak, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire sokakta alt yapı çalışmalarına başladık; Çalışmaların bitimi ve zeminin oturmasının ardından asfalt serimine başlayacağız. Kartepemiz yapılan her yatırımla geleceğe emin adımlarla ilerliyor" dedi. - KOCAELİ