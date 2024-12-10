Kasımda E-Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

Ekonomi

Arabunu.com Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koç, birçok indirim kampanyasının düzenlendiği kasım ayında e-ticaret ve perakende sektöründe ciddi hareketlilik yaşandığını, tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler görüldüğünü belirtti.

?"Bekarlar Günü", "Siber Pazartesi" ve "Efsane Cuma" gibi sloganlarla tüketicilere yüksek indirimli kampanyalarının sunulduğu kasım ayında, e-ticaret ve perakende sektöründe hareketlilik yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serkan Koç, Garanti BBVA Ödeme Sistemlerinin (GÖSAŞ), Garanti BBVA kartlarıyla Garanti BBVA POS'larından yapılan işlemler üzerinden kasımda yapılan e-ticaret harcamalarına ilişkin yayımladığı istatistikleri değerlendirdi.

Satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 101 arttığı kasım ayında tüketicinin önceliğinin fiyat olduğunu kaydeden Koç, kozmetik ve market ürünlerinde satışın tavan yaptığını aktardı.

Koç, "Bu sene enflasyonun altında artan döviz kuru, ekonomik zorluklarla alım gücünün düşmesi, taksitli alışverişe getirilen sınırlamalar,? yüksek?faiz oranları ve kış ayının geç gelmesiyle tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler görüyoruz.? Artık insanlar aynı özellikte olan ana marka yerine daha düşük fiyatlı yan markaları almaya başladı." ifadelerini kullandı.

"E-ticaret sektörü, markalar ve tüketici için verimli geçti"

? Kasım ayının e-ticaret sektörü, markalar ve tüketici için verimli geçtiğini, geçen yıla göre tüketici ve e-ticaret firmalarının davranışlarında değişiklik yaşandığına işaret eden Koç, e-ticaret firmalarının kampanyalarını öne çekerek, rakiplerini şaşırttıklarına dikkati çekti.

Ekim sonu ve kasım başında yapılan indirimlerde hedeflerine ulaşan bazı satıcıların ay sonu kampanya yapmaktan vazgeçip fiyat artırdığının altını çizen Koç, "Bu nedenle, bu dönemde fiyat karşılaştırması yapıp ürün alan tüketiciler karlı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicinin kasım ayında düşen fiyatların da etkisiyle kozmetik, deterjan, bebek bezi, konserve gibi uzun süreli kullanılabilen süpermarket ürünlerine ciddi talep gösterdiğini vurgulayan Koç, bu ilgiye rağmen bu sene kışın gecikmesiyle kış lastiği, çizme, bot gibi ürünlerde geçen yıla oranla talebin gerilediğini belirtti.

? Türkiye'de 2023'te e-ticaret hacmimin, 2022'ye göre yüzde 115 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştığını aktaran Koç, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024'te e-ticaret hacminin 3,4 trilyona çıkması bekleniyor. Genel ticaret içindeki payı yüzde 20'ye ulaşan çevrim içi ticaret sektörünün en verimli dönemi, perakende firmalarının stok eritmek için ardı ardına kampanya yaptıkları kasım ayında gerçekleşiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, bu yıl e-ticaret sektörü, kasım ayında 500 milyar liranın üzerinde ciro gerçekleştirdi." şeklinde görüş belirtti.

? Bu yıl kasım ayının en başarılı pazar yerlerinden birinin Trendyol olduğuna değinen Koç, şunları kaydetti:

"Trendyol, kasım kampanyaları süresince yurt dışından 250 milyon ziyaret alarak 10 ülkede en çok indirilen uygulama oldu. 90 bin e-ihracat yapan satıcıyla, platform üzerinden 120 milyon ürün satıldı. Kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle, Trendyol satıcıları işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı pazarlarda da büyütme olanağı buldu.?Trendyol, ülkemizdeki KOBİ ve markaları yurt dışına taşıyıp, onlara can suyu oldu."