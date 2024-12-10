Kasımda E-Ticaret Hacmi Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kasımda E-Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

E-ticaret sektörü kasım ayında yüzde 101 büyüdü, indirim kampanyalarıyla satışlar patladı.

10.12.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabunu.com Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Koç, birçok indirim kampanyasının düzenlendiği kasım ayında e-ticaret ve perakende sektöründe ciddi hareketlilik yaşandığını, tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler görüldüğünü belirtti.

?"Bekarlar Günü", "Siber Pazartesi" ve "Efsane Cuma" gibi sloganlarla tüketicilere yüksek indirimli kampanyalarının sunulduğu kasım ayında, e-ticaret ve perakende sektöründe hareketlilik yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serkan Koç, Garanti BBVA Ödeme Sistemlerinin (GÖSAŞ), Garanti BBVA kartlarıyla Garanti BBVA POS'larından yapılan işlemler üzerinden kasımda yapılan e-ticaret harcamalarına ilişkin yayımladığı istatistikleri değerlendirdi.

Satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 101 arttığı kasım ayında tüketicinin önceliğinin fiyat olduğunu kaydeden Koç, kozmetik ve market ürünlerinde satışın tavan yaptığını aktardı.

Koç, "Bu sene enflasyonun altında artan döviz kuru, ekonomik zorluklarla alım gücünün düşmesi, taksitli alışverişe getirilen sınırlamalar,? yüksek?faiz oranları ve kış ayının geç gelmesiyle tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler görüyoruz.? Artık insanlar aynı özellikte olan ana marka yerine daha düşük fiyatlı yan markaları almaya başladı." ifadelerini kullandı.

"E-ticaret sektörü, markalar ve tüketici için verimli geçti"

? Kasım ayının e-ticaret sektörü, markalar ve tüketici için verimli geçtiğini, geçen yıla göre tüketici ve e-ticaret firmalarının davranışlarında değişiklik yaşandığına işaret eden Koç, e-ticaret firmalarının kampanyalarını öne çekerek, rakiplerini şaşırttıklarına dikkati çekti.

Ekim sonu ve kasım başında yapılan indirimlerde hedeflerine ulaşan bazı satıcıların ay sonu kampanya yapmaktan vazgeçip fiyat artırdığının altını çizen Koç, "Bu nedenle, bu dönemde fiyat karşılaştırması yapıp ürün alan tüketiciler karlı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicinin kasım ayında düşen fiyatların da etkisiyle kozmetik, deterjan, bebek bezi, konserve gibi uzun süreli kullanılabilen süpermarket ürünlerine ciddi talep gösterdiğini vurgulayan Koç, bu ilgiye rağmen bu sene kışın gecikmesiyle kış lastiği, çizme, bot gibi ürünlerde geçen yıla oranla talebin gerilediğini belirtti.

? Türkiye'de 2023'te e-ticaret hacmimin, 2022'ye göre yüzde 115 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştığını aktaran Koç, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024'te e-ticaret hacminin 3,4 trilyona çıkması bekleniyor. Genel ticaret içindeki payı yüzde 20'ye ulaşan çevrim içi ticaret sektörünün en verimli dönemi, perakende firmalarının stok eritmek için ardı ardına kampanya yaptıkları kasım ayında gerçekleşiyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, bu yıl e-ticaret sektörü, kasım ayında 500 milyar liranın üzerinde ciro gerçekleştirdi." şeklinde görüş belirtti.

? Bu yıl kasım ayının en başarılı pazar yerlerinden birinin Trendyol olduğuna değinen Koç, şunları kaydetti:

"Trendyol, kasım kampanyaları süresince yurt dışından 250 milyon ziyaret alarak 10 ülkede en çok indirilen uygulama oldu. 90 bin e-ihracat yapan satıcıyla, platform üzerinden 120 milyon ürün satıldı. Kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve mikro ihracat hacmiyle, Trendyol satıcıları işlerini Türkiye'nin yanı sıra yurtdışı pazarlarda da büyütme olanağı buldu.?Trendyol, ülkemizdeki KOBİ ve markaları yurt dışına taşıyıp, onlara can suyu oldu."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasımda E-Ticaret Hacmi Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kasımda E-Ticaret Hacmi Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.