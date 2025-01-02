Kaspersky'den NFC Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky'den NFC Uyarısı

Kaspersky, NFC teknolojisinin kötü niyetli saldırılara açık olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

02.01.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, akıllı telefon kullanıcılarını, Yakın Alan İletişimi'nin (Near Field Communication-NFC) olumsuz etkilerine karşı uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlar, akıllı ve hızlı bağlantılar için NFC teknolojisine güveniyor.

NFC etiketleri pazarlama kampanyalarında, toplu taşıma sistemlerinde ve akıllı ev kurulumlarında hızlı, temassız etkileşim sağlamak için yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu kolaylık, kötü niyetli aktörler tarafından kurcalanmaya açık hale getiriyor.

Bu konuda farklı yöntemler kullanabilen siber saldırganlar NFC etiketlerinin yeniden programlayabiliyor. Bu etiketlerin kilitleri açık bırakıldığında, içerikleri kullanıcıları kimlik avı sitelerine yönlendirmek, cihazlarında istenmeyen eylemler başlatmak ve hatta zararlı yazılım yükleri göndermek için değiştirilebiliyor.

Bir başka yöntem olan NFC etiketlerinin fiziksel olarak değiştirilmesiyle saldırganlar ulaşım merkezleri, kafeler veya perakende mağazaları gibi trafiğin yoğun olduğu alanlarda halka açık bir poster veya kiosk üzerindeki gerçek bir etiketin yerine zararlı davranışları tetikleyen farklı bir etiket koyabiliyor.

Kötü niyetli bir NFC etiketiyle etkileşime girmenin ciddi sonuçları olabiliyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerini veya oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için tasarlanmış sahte internet sitelerine yönlendirildiği oltalama saldırıları, en yaygın sonuçlar arasında yer alıyor.

Böylece bir akıllı telefonun NFC okuyucusundaki güvenlik açıklarından yararlanılarak zararlı kodlar çalıştırılabiliyor ve cihazın güvenliği tehlikeye atabiliyor.

Kötü niyetli NFC etiketleri ayrıca kullanıcılardan veri çalabilecek, etkinliği izleyebilecek veya cihaza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları veya dosyaları indirmelerini isteyebiliyor. Bu nedenle, kurcalanmış bir NFC etiketini taramak gibi zararsız görünen bir eylem, önemli finansal sorunlara ve mahremiyet kaybına yol açabiliyor.

NFC'nin kurcalanmasına karşı artan tehditler, akıllı telefonlardan bankacılık işlemi yapan kullanıcıların güvenliğini tehdit ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Marc Rivero, NFC teknolojisi inanılmaz derecede kullanışlı olduğunu ancak kullanıcıların dikkatli olmaması durumunda NFC'nin kötü niyetli faaliyetler için de önemli bir geçiş noktası olduğunu belirtti.

Rivero, "Kamusal alanlardaki masum görünümlü etiketler, zararlı eylemler gerçekleştirmek için yeniden programlanabilir veya değiştirilebilir. NFC'nin ödemeler, toplu taşıma ve pazarlama gibi alanlardaki benimsenmesi yaygınlaşmaya devam ettikçe, kötü niyetli aktörlerin yöntemlerinde giderek daha sofistike hale geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde NFC ile ilgili saldırılar, başta NFC kullanımının yaygın olduğu kentsel alanlarda olmak üzere, dünya çapında binlerce kullanıcıyı hedef alabilir. Bu riskleri azaltmanın yolu farkındalıktan ve proaktif önlemlerden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Teknoloji, Kaspersky, Yazılım, Ekonomi, Sağlık, Finans, NFC, NFC, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den NFC Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:01:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kaspersky'den NFC Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.