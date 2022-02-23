Son Dakika Kaspersky Haberleri

11:39 Kaspersky, dijital ayak izi istihbaratını kaldırma hizmetiyle güçlendiriyor Kaspersky Takedown Service (Kaldırma Hizmeti), kötü niyetli kimlik avı alanlarını ortadan kaldırma sürecinin tamamının uçtan uca yönetimini sağlıyor.

11:11 Dolandırıcılar 2021'de spam ve kimlik avını kullandı Siber dolandırıcılar, 2021 boyunca spam ve kimlik avı oluşturma ve dağıtımıyla uğraşırken, kazançlı yatırımlara odaklanan konular, küresel film veya TV galalarının çevrim içi akışları ve devam eden salgının getirdiği kısıtlamaları konu alarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalıştı.

11:05 Son dakika haberleri... Kaspersky'den "Roaming Mantis" operasyonuna ilişkin tespit Son dakika haber... Kaspersky, daha önce çoğunlukla Asya bölgelerini hedefleyen Roaming Mantis isimli kötü niyetli bir siber operasyonun Almanya ve Fransa'daki yeni hedefleri aktif olarak smishing (kısa mesajla yapılan oltalama) yoluyla "enfekte" ettiğini tespit etti.

10:41 Log4Shell güvenlik açığı tehdit oluşturmaya devam ediyor Kaspersky ürünleri, geçen ayın ilk 3 haftasında, Log4Shell güvenlik açığını hedef alan açıklardan yararlanarak kullanıcılara yönlendirilen 30 bin 562 saldırı girişimini engelledi.

11:30 Kaspersky'den Sevgililer Günü ve sonrasında dijital ortamda kendini koruma önerileri Kaspersky, yoğun dolandırıcılık faaliyetlerinin rapor edildiği çevrim içi flört uygulamalarında ve web sitelerinde kullanıcılarını verilerini korumaya ve dijital gizliliklerini sağlamaya teşvik eden bazı ipuçları paylaştı.

11:07 Kaspersky ile "Laboratoria Art and Science Foundation"dan uluslararası sempozyum Sanatçılar, bilim insanları, filozoflar, teknoloji uzmanları ve dünyanın önde gelen müze ve festivallerinden temsilcileri bir araya getiren uluslararası "New Elements" sempozyumu 12 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.

11:04 Giyilebilir cihazların veri aktarım protokolünde 33 güvenlik açığı bulundu Kaspersky uzmanları, uzaktan hasta izleme için kullanılan giyilebilir cihazlardan veri aktarımında yaygın olarak kullanılan protokolde 33 güvenlik açığı içerdiğini keşfetti.

10:43 Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı Kaspersky, çevrim içi oyun oynayanların zorbalığa uğradığında neler yapmaları gerektiğine dair öneriler paylaştı.

10:58 Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti Kaspersky uzmanları, dünya genelinde 2 binden fazla endüstriyel kuruluşa saldıran, hızla gelişen yeni bir casus yazılım serisini ortaya çıkardı.

10:41 Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki genç katılımcıların yüzde 60'ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici bulurken yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor.

11:13 Üçüncü parti donanım yazılımı önyükleme seti tehdidi yükselişe geçti Kaspersky araştırmacıları, ortalıkta serbestçe gezen üçüncü bir firmware (donanım yazılımı) bootkit vakasını ortaya çıkardı.

10:40 Kaspersky, ABD'de en çok patenti alınan Rus menşeli şirket seçildi Kaspersky, IFI Claims Direct tarafından 2021 yılında ABD'de patenti alınan Rus menşeili şirketler arasında ilk sırada yer aldı.

10:41 BlueNoroff, kripto para birimi girişimlerini tehdit ediyor Kaspersky uzmanları, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) merkezi BlueNoroff'un dünya çapındaki küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik büyük kripto para birimi kayıplarına yol açan saldırılarını ortaya çıkardı.

11:24 Kaspersky Çalışan Sağlığı raporu yayımlandı Kaspersky Çalışan Sağlığı 2021 raporu, kuruluşların düzenli olarak çalışan veri sızıntısı ile karşı karşıya olduğunu ancak bunların neredeyse yarısının bu olayları kamuya açıklamamayı tercih ettiğini ortaya koydu.

11:02 Klinisyenlerin üçte biri telesağlık seanslarında hastalarının verilerini tehlikeye atıyor Kaspersky araştırması, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yüzde 30'unun çalışanlarının uzaktan danışma sırasında hastalarının kişisel bilgilerini tehlikeye attığı durumlarla karşılaştığını ortaya koydu.

10:43 Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından Kaspersky, kısa süre önce IDC MarketScape raporlarında "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" ve "Kurumlar için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" için başlıca oyuncular arasında gösterildi.

10:33 Kaspersky, Scuderia Ferrari ile ortaklığını genişletti Kaspersky, Scuderia Ferrari ile olan ortaklığının devam ettiğini ve Ferrari Esports FDA ekibinin partnerleri arasına katıldığını duyurdu.

10:42 Kaspersky, 2022'de dünyayı bekleyen tehditleri açıkladı Kaspersky uzmanları, kullanıcıların ve işletmelerin daha güvenli bir yeni yıla girmesine yardımcı olmak üzere Kaspersky Güvenlik Bülteni serisinin bir parçası olarak son 12 aydaki en büyük güvenlik gelişmelerini gözden geçiriyor.

10:46 Kaspersky, kullanıcılarının platformlara ve hizmetlere güvenini analiz etti Kaspersky sosyal medya uzmanları, kullanıcılarının en çok hangi hizmet ve platformlar için güvenlik talimatları açtığını analiz etti.

11:05 Toplu casus yazılım kampanyası, endüstriyel kontrol sistemlerini hedefliyor Kaspersky uzmanları, 195 ülkede 35 binden fazla bilgisayarı hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılımı temel alan kampanyayı ortaya çıkardı.

11:51 Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, yeni yıl için internetten alışveriş yapacak kişiler için ipuçları paylaştı.

10:50 Kimlik avı sayfalarının üçte biri 1 gün içinde devre dışı kalıyor Kimlik avı sayfalarının yaşam döngüsünü analiz eden Kaspersky araştırmacıları, kimlik avı sayfalarının üçte birinin 1 gün içinde devre dışı kaldığını tespit etti.

12:00 Kaspersky, biyonik cihazlar için siber güvenlik politikası geliştiriyor Kaspersky, kapsamlı bir siber güvenlik politikası sunarak insanların yeteneklerini geliştirme fenomeninin zorluğuna hitap eden ilk kuruluşlardan biri oldu.

11:06 Kaspersky'den "siber güvenlik ihlallerinden sonra işten çıkarılma olasılığı azaldı" tespiti Kaspersky araştırmasında, kuruluşların, siber güvenlik ihlallerine insan kaynakları perspektifinden nasıl yanıt verdiği konusunda olumlu bir eğilim olduğu tespit edildi.

10:51 Kaspersky'den dijital takip konusunda araştırma Kaspersky tarafından ortaklaşa kurulan dijital gizlilik şirketi Coalition Against Stalkerware'in (Stalkerware Karşıtı Koalisyon) ikinci yıl dönümünü kutlamak üzere 21 ülkede 21 binden fazla katılımcının mahremiyet ve yakın ilişkilerde dijital takip konusundaki tutumları hakkında küresel bir...

10:55 Kaspersky'e göre her iki güvenlik olayından biri fidye yazılımına bağlı Kaspersky'nin Küresel Müdahale Acil Durum Ekibi (GERT) tarafından bu yılın 11 ayında müdahale edilen neredeyse her iki güvenlik olayından biri fidye yazılımlarına bağlandı.

12:55 Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si "ebeveyn kontrolü" uygulamaları kullanıyor Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si ebeveyn kontrolü uygulaması kullanırken, yüzde 44'ü de çocukların internet geçmişini düzenli olarak kontrol ediyor.

11:43 Kaspersky, ScarCruft tehdit aktörü tarafından işletilen kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardı Kaspersky araştırmacıları, Kuzey Koreli sığınmacıları ve insan hakları aktivistlerini hedef alan "Chinotto" adlı önceden bilinmeyen kötü amaçlı bir yazılımı ortaya çıkardı.

11:00 Kaspersky uzmanları, 2022 finansal tehdit tahminlerini açıkladı Kaspersky Latin Amerika'daki Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Başkanı Dmitry Bestuzhev, "2022'de Finansal Kuruluşlara Yönelik Siber Tehditler" raporuyla ilgili "Pek çok bölgeye hakim siber suçluların dünyanın diğer bölgelerine de kaydığını ve siber güvenlik uzmanlarının daha...

15:48 Çocukların yüzde 69'u teknolojik cihazları başında günde en az üç saat harcıyor Kaspersky tarafından yapılan yeni araştırma, ebeveynlerin ve çocuklarının cihazlarında ne kadar zaman harcadıkları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösterdi.

11:37 Kaspersky VPN Secure Connection'ın özellikler listesi genişletildi Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini iyileştirdi ve genişletti.

10:50 Son dakika haber: Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı Son dakika gündem haberi... Kaspersky CyberTrace çözümü detaylı uyarı kontrolü, tehdit verisi analizi ve olay incelemesi dahil olmak üzere genişletilmiş tehdit istihbarat platformu özelliklerini içerecek şekilde güncellendi.

13:22 Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu Kaspersky, siber suç yapılarından biri olan Emotet'in yeni faaliyetlerini tespit ettiğini duyurdu.

11:35 Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu Geode'nin uzman desteğiyle Kaspersky ve Cigref'in eş başkanlığını yaptığı Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6, bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliğini artırmak için somut araçlar sunan analitik raporunu sundu.

11:06 Kaspersky araştırmacıları 2022 tehdit tahminlerini paylaştı Kaspersky araştırmacıları, 2022'de tehdit ortamının nasıl değişeceğini ana hatlarıyla ortaya koyarak gelişmiş kalıcı tehditlerin (APT) geleceğine ilişkin vizyonlarını paylaştı.

11:07 Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi Türkiye'de ailelerin yüzde 49'u, geçen yıl uygulanan uzaktan eğitim döneminde ek cihaz satın aldı veya kiraladı.

10:44 Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü Gittikçe karmaşıklaşan ortamların güvenliğini sağlamanın maliyeti, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki BT liderlerinin 2021'de işletmelerinin karşı karşıya olduğunu ifade ettiği en büyük zorluklar arasında ikinci sırada yer aldı.

13:48 Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği Kaspersky, ABD merkezli Aile İçi Şiddeti Sona Erdirme Ulusal Ağı (NNEDV) ve Avustralya'nın aile içi şiddeti önlemeye yönelik ulusal çatı kuruluşu Wesnet, koalisyonun destekçisi olan Interpol ile birlikte dijital takip ve aile içi şiddet konularını ele alan eğitim oturumlarından oluşan iki...

11:20 Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor Son dakika habere göre Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.

11:03 Son dakika! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurala uymuyor Son dakika! Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.

11:53 Kaspersky raporu çevrim içi ödeme dolandırıcılığındaki artışa işaret etti Kaspersky raporuna göre, e-ödeme sayfalarını taklit eden kimlik avı saldırıları ve çevrim içi ödeme dolandırıcılığı artışa geçti.

11:23 Kaspersky'den işletmeleri kimlik avından koruma önerileri Açıklaması Kaspersky, çalışanları ve işletmeleri kimlik avı tehdidinden korumak için önerilerde bulundu.

11:05 Dağıtık Hizmet Reddi saldırıları 3. çeyrekte arttı Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı.

10:57 Kaspersky Industrial CyberSecurity, tüm OT altyapısında merkezi yönetim ve görünürlük sağlıyor Kaspersky Security Center artık gerçekleşen olaylar, olay analitiği ve daha fazlası eşliğinde, coğrafi olarak dağıtılmış tüm varlıkların bir haritasıyla birlikte tüm OT (operasyonel teknoloji) altyapısının güvenlik düzenlemesi için zenginleştirilmiş bir merkezi yönetim panosu sağlıyor.

11:05 Yeni Kaspersky Endpoint Security Cloud ile hassas bulut verileri güvende Kaspersky Endpoint Security Cloud'un yeni sürümü, artık Microsoft 365 uygulamalarında depolanan tanımlayıcı kişisel bilgiler (PII) veya banka kartı ayrıntılarını içeren kurumsal dosyalar üzerinde de görünürlük ve denetim sağlıyor.

11:35 İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor Kaspersky'nin 4 bin 303 Bilişim Teknolojileri (BT) çalışanının katılımıyla yaptığı ankette, iş yükündeki artışa rağmen çoğu insanın uzaktan çalışırken kendilerini daha rahat hissettiği bildirildi.

10:43 Kaspersky'den "gelişmiş kalıcı tehdit aktörü Lazarus, saldırı yeteneklerini geliştiriyor" tespiti Kaspersky araştırmacıları, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) aktörü olan Lazarus'un tedarik zinciri saldırı yeteneklerini geliştirdiğini ve siber casusluk faaliyetlerinde çok platformlu MATA çerçevesini kullandığını belirledi.

10:39 Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı Kaspersky, diplomatların ve diğer siber profesyonellerin siber saldırı esnasında neler olduğunu anlamalarına ve uluslararası düzeyde etkili bir yanıt geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitim başlattı.

12:51 Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor Chugoku Bank Ltd., özel müşterilerine yönelik yeni Chugin mobil bankacılık uygulamasında veri ve işlemlerin güvenliğini korumak için Kaspersky Mobile Security yazılım geliştirme kitini (SDK) benimsediğini duyurdu.

10:44 Kaspersky, sunduğu Yazılım Malzeme Listesi'ni duyurdu Kaspersky, "Yazılım Malzeme Listesi (Software Bill of Materials-SBOM)" olarak bilinen yazılım bileşenlerinin bir listesini sağlayarak ürünlerinin bütünlüğünü sağlama yöntemlerini geliştiriyor.

10:48 Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı Kaspersky uzmanlarının analizlerine göre, Türkiye'de Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla şifre hırsızlığı yüzde 22 arttı.

12:19 Üçüncü parti olaylar, 2021'de en maliyetli kurumsal veri ihlalleri arasında yer aldı Kaspersky'nin yıllık BT Güvenliği Ekonomisi raporu, verilerin paylaşıldığı tedarikçiler aracılığıyla işletmeleri etkileyen siber güvenlik olaylarının ciddiyetinin giderek arttığını ortaya koyuyor.

11:00 Kaspersky, "düşük bütçeli" güvenlik merkezini başlattı Kaspersky, "Kaspersky Cybersecurity On a Budget" ile küçük işletmelerin kuruluşlarının güvenliğini hızla iyileştirmelerine yardımcı olacak ipuçları sunuyor.

11:16 Kaspersky, akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için meditasyon kursu başlatıyor Kaspersky, kullanıcılara doğru bilgi ve araçları sağlamak amacıyla "Dijital Stres ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Üstesinden Gelmek" isimli meditasyon kursu başlatıyor.

11:54 Kaspersky'nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor Kaspersky Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, "Müşterilerimizin Kaspersky'nin tanınmış tehdit araştırma yeteneklerini, şirketlerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyan bu yeni hizmeti duyurmaktan gurur duyuyoruz.

11:41 Kaspersky'den "parasosyal ilişkiler dünya genelinde yükselişe geçti" değerlendirmesi Kaspersky'nin son araştırmasına göre, "parasosyal ilişkiler" olarak da bilinen tek taraflı ilişkiler, sosyal mesafe ve ulusal Kovid-19 karantinaları arasında dünya genelinde yükselişe geçti.

11:06 Kaspersky Endpoint Security Cloud'un fidye yazılımlarına karşı yüzde 100 koruma sağladığı onaylandı TEST tarafından yakın zamanda yapılan bir değerlendirmeye göre, Kaspersky Endpoint Security Cloud, fidye yazılımı saldırılarına karşı yüzde 100 başarı gösterdi.

11:42 Kaspersky, oyunları "korkusuzca oynatmak" için ünlü oyuncularla çalışıyor Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky, oyuncuları güçlü bir şekilde sürücü koltuğuna oturtmak için dünyaca ünlü oyuncular Ali-A, Yammy XOX ve Boaster ile bir araya gelerek hızla büyüyen oyuncu topluluğuna "korkusuz oyun" deneyimini getirdi ve siber güvenlik konusunda farkındalık yarattı.

10:50 Kaspersky, oyuncuların hesaplarını hedef alan "BloodyStealer" isimli Truva atı keşfetti Kaspersky araştırmacıları, "darknet" forumlarında satılan ve Steam, Epic Games Store ve EA Origin gibi popüler oyun platformlarında oyuncuların hesaplarını çalmak için kullanılan BloodyStealer isimli gelişmiş bir Truva atı keşfetti.

11:14 Sağlam parola politikalarıyla birleştirilmiş yama yönetimi siber saldırı riskini azaltıyor Kaspersky'nin Olay Müdahale Analitiği Raporu sonuçları, tek başına uygun yama yönetimi politikasının olay riskini yüzde 30 azalttığını, buna sağlam bir parola politikası eklenmesiyle siber saldırıya uğrama olasılığının yüzde 60'a kadar azaldığını gösteriyor.

10:45 Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, salgın Mart 2020'de yeni başladığında, Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü için benzersiz zorlu duruma yanıt vermenin bir yolu yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek oldu.

12:09 Polys, en yenilikçi demokrasi platformu olarak kabul edildi Polys oylama sistemi, Solonian Democracy Institute tarafından verilen 2021 Dijital Demokrasi İnovasyonları Ödülü'nü kazandı.

12:22 Kaspersky çocukların "sosyal medya trendini" araştırdı Kaspersky, 2021 yazında çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının nasıl değiştiğini keşfetmek üzere tümü Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan arama sorgularını ve popüler Android uygulamalarıyla web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.

11:39 QakBot bankacılık kötü amaçlı yazılımları artıyor Güçlü bir bankacılık Truva atı olan QakBot tarafından 2021'in ilk yedi ayında saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 65 artarak dünya genelinde 17 bin 316 kullanıcıya ulaştı.

10:17 Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat Pandemide çocukların online oyunlarda geçirdikleri süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini kaydeden Avukat Murat Aydar, "Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor.

16:04 Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 72'si uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğin şikayetçi olduğunu belirtiyor.

10:59 Security Analyst Summit 28-29 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek Kaspersky ekibi, siber güvenlik uzmanlarını BT güvenlik ortamındaki değişiklikleri tartışmak, son ve karmaşık tehditler hakkındaki bilgilerini paylaşmak için Kaspersky Security Analyst Summit'e (SAS) bir kez daha katılmaya davet ediyor.

11:12 İlk yarıda casus yazılımlar ve kötü amaçlı komut dosyaları yükseliş kaydetti Kaspersky ICS CERT'e göre, 2021'in ilk yarısında neredeyse her üç endüstriyel bilgisayardan biri kötü amaçlı etkinliğe maruz kaldı.

11:57 Kaspersky ve Axoft, Türkiye'deki kurumsal büyümeyi desteklemek üzere iş birliklerini genişletiyor Kaspersky, dijital teknolojiler ve hizmetler sağlayan küresel kanal uzmanı olan Axoft'un Kaspersky'nin kurumsal güvenlik çözümlerinin Türkiye'deki yetkili distribütörü olmasını sağlayacak bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu.

11:18 Kaspersky Hybrid Cloud Security, Linux güvenliğini güçlendiriyor Kaspersky, sanallaştırma ve bulut ortamları için Kaspersky Hybrid Cloud Security koruma çözümündeki Kaspersky Endpoint Security for Linux ve Kaspersky Security Center yönetim konsoluna dair güncellemelerini duyurdu.

11:01 Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti Salgının başlangıcında KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklara odaklanan Kaspersky araştırması, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'inin çalışanlarının işlerini korumayı en büyük öncelik olarak gördüklerini ortaya koydu.

11:37 Kaspersky, yeni ürünü "Smart Home Security'i" kullanıma sundu Kaspersky, akıllı ev cihazlarının korunmasına yönelik artan tüketici talebinin karşılanmasına yardımcı olan yeni çözümü Kaspersky Smart Home Security'i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

10:48 Türkiye'de MS Exchange odaklı saldırılar ağustos ayında yüzde 292 arttı Microsoft Exchange Sunucularındaki güvenlik açıklarını hedefleyen ve Kaspersky ürünleri tarafından engellenen açıklardan yararlanan saldırıların sayısı, ağustos ayında yüzde 170 artarak 7 bin 342'den 19 bin 839'a yükseldi.

11:50 Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti Kaspersky uzmanları, İtalya F1 Grand Prix'sini ücretsiz olarak canlı yayınlamayı vadeden sayfalardan bazılarının, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalmak için düzenlenmiş kimlik avı web siteleri olduğunu tespit etti.

11:08 Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, "KSN altyapımız tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik artış görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

11:43 Kaspersky'den "hırsızlık yazılımı, arama motoru sonuçlarında ilk sayfada gösteriliyor" tespiti Kaspersky araştırmacıları, "Swarez" isimli kampanyada, siber suçluların, web sitelerini belirli anahtar kelimeler için optimize ettiğini ve bazı durumlarda kötü amaçlı sitelerini popüler arama motorlarının ilk üç sonucu arasına sokmayı başardığını tespit etti.

10:54 Kaspersky, en çok hangi platform veya hizmetten endişe duyulduğunu araştırdı Kaspersky, çeşitli internet hizmetleri ve platformları için gizlilik ayarları hakkında faydalı tavsiyeler içeren bir web sitesi olan Privacy Checker tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim verileri analiz etti.

10:59 "Kaspersky Lisans Yönetimi Portalı 2.0" düzenli lisans siparişini hızlandırıyor Yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcıların Kaspersky ürün lisanslarını sipariş etmesini ve yönetmesini sağlayan Kaspersky Lisans Yönetim Portalı (LMP), düzenli lisans siparişini de içerecek şekilde güncellendi.

15:21 Kaspersky'den "resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanın" önerisi Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, sadece resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarının kullanılmasını önerdiklerini belirterek, "Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler.

11:43 Türkiye'de bilgisayar oyunları kılığında 46 bin kötü amaçlı saldırı tespit edildi Kaspersky güvenlik çözümleri, Türkiye'de 2020'nin üçüncü çeyreğiyle 2021'in ikinci çeyreği arasında popüler bilgisayar oyunları kılığında kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen yazılım kılığına girmiş 46 bin 616 kötü amaçlı saldırı tespit etti ve önledi.

11:29 Petrol endüstrisi ekipmanı üreticisi Tatsuno, istasyonlarını Kaspersky ile koruyor Küresel perakende ticari yakıt ikmali için yakıt dağıtıcıları ve diğer türden çözümler üreten Japon üretici Tatsuno Corporation, istasyonlarındaki kurulu ödeme terminal sistemlerini korumak için Kaspersky Embedded Systems Security'yi seçti.

10:49 Kaspersky'den Instagram kullanıcıları için güvenlik ipuçları Kaspersky uzmanları, Instagram ayarlarının izin verdiği ölçüde hesap güvenliğini artırmak için kullanıcılara önerilerde bulundu.

10:43 Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor Kaspersky, Kanye West'in çıkış tarihi yaklaşan son albümünü çevreleyen ilginin Temmuz-Ağustos 2021 aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.

10:39 Her 10 siber güvenlik olayından biri ciddi olarak kabul ediliyor Kaspersky MDR müşterileri tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim üstverilere göre, her 10 siber güvenlik olayından biri büyük kesintilere veya müşteri varlıklarına yetkisiz erişime neden olma potansiyeline sahip bulunuyor.

10:38 Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirdiğini ve 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 4'lük düşüşe rağmen diğer Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerine kıyasla Türkiye'nin...