Son Dakika Kaspersky Haberleri

- Dün Dün 11:39 Kaspersky, dijital ayak izi istihbaratını kaldırma hizmetiyle güçlendiriyor
Kaspersky Takedown Service (Kaldırma Hizmeti), kötü niyetli kimlik avı alanlarını ortadan kaldırma sürecinin tamamının uçtan uca yönetimini sağlıyor.
- 23.02.2022 23 Şub 11:11 Dolandırıcılar 2021'de spam ve kimlik avını kullandı
Siber dolandırıcılar, 2021 boyunca spam ve kimlik avı oluşturma ve dağıtımıyla uğraşırken, kazançlı yatırımlara odaklanan konular, küresel film veya TV galalarının çevrim içi akışları ve devam eden salgının getirdiği kısıtlamaları konu alarak kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalıştı.
- 17.02.2022 17 Şub 11:05 Son dakika haberleri... Kaspersky'den "Roaming Mantis" operasyonuna ilişkin tespit
Son dakika haber... Kaspersky, daha önce çoğunlukla Asya bölgelerini hedefleyen Roaming Mantis isimli kötü niyetli bir siber operasyonun Almanya ve Fransa'daki yeni hedefleri aktif olarak smishing (kısa mesajla yapılan oltalama) yoluyla "enfekte" ettiğini tespit etti.
- 16.02.2022 16 Şub 10:41 Log4Shell güvenlik açığı tehdit oluşturmaya devam ediyor
Kaspersky ürünleri, geçen ayın ilk 3 haftasında, Log4Shell güvenlik açığını hedef alan açıklardan yararlanarak kullanıcılara yönlendirilen 30 bin 562 saldırı girişimini engelledi.
- 10.02.2022 10 Şub 11:30 Kaspersky'den Sevgililer Günü ve sonrasında dijital ortamda kendini koruma önerileri
Kaspersky, yoğun dolandırıcılık faaliyetlerinin rapor edildiği çevrim içi flört uygulamalarında ve web sitelerinde kullanıcılarını verilerini korumaya ve dijital gizliliklerini sağlamaya teşvik eden bazı ipuçları paylaştı.
- 09.02.2022 09 Şub 11:07 Kaspersky ile "Laboratoria Art and Science Foundation"dan uluslararası sempozyum
Sanatçılar, bilim insanları, filozoflar, teknoloji uzmanları ve dünyanın önde gelen müze ve festivallerinden temsilcileri bir araya getiren uluslararası "New Elements" sempozyumu 12 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.
- 07.02.2022 07 Şub 11:04 Giyilebilir cihazların veri aktarım protokolünde 33 güvenlik açığı bulundu
Kaspersky uzmanları, uzaktan hasta izleme için kullanılan giyilebilir cihazlardan veri aktarımında yaygın olarak kullanılan protokolde 33 güvenlik açığı içerdiğini keşfetti.
- 03.02.2022 03 Şub 10:43 Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı
Kaspersky, çevrim içi oyun oynayanların zorbalığa uğradığında neler yapmaları gerektiğine dair öneriler paylaştı.
- 02.02.2022 02 Şub 10:43 "Kaspersky VPN Secure Connection" yeni cihaz ve konumları destekliyor
Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini genişletti.
- 01.02.2022 01 Şub 12:30 Kaspersky'nin "Yönetilen Hizmet Sağlayıcı" satışları 4 kat arttı
Kaspersky, 2019-2021'de Yönetilen Hizmet Sağlayıcı (MSP) satışlarını başlangıç noktasının 4 katına çıkardı.
- 27.01.2022 27 Oca 10:58 Kaspersky, endüstriyel kuruluşlara saldıran yeni casus yazılım serisi tespit etti
Kaspersky uzmanları, dünya genelinde 2 binden fazla endüstriyel kuruluşa saldıran, hızla gelişen yeni bir casus yazılım serisini ortaya çıkardı.
- 26.01.2022 26 Oca 10:41 Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor
Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki genç katılımcıların yüzde 60'ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici bulurken yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor.
- 25.01.2022 25 Oca 11:13 Üçüncü parti donanım yazılımı önyükleme seti tehdidi yükselişe geçti
Kaspersky araştırmacıları, ortalıkta serbestçe gezen üçüncü bir firmware (donanım yazılımı) bootkit vakasını ortaya çıkardı.
- 20.01.2022 20 Oca 10:40 Kaspersky, ABD'de en çok patenti alınan Rus menşeli şirket seçildi
Kaspersky, IFI Claims Direct tarafından 2021 yılında ABD'de patenti alınan Rus menşeili şirketler arasında ilk sırada yer aldı.
- 19.01.2022 19 Oca 10:41 BlueNoroff, kripto para birimi girişimlerini tehdit ediyor
Kaspersky uzmanları, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) merkezi BlueNoroff'un dünya çapındaki küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik büyük kripto para birimi kayıplarına yol açan saldırılarını ortaya çıkardı.
- 18.01.2022 18 Oca 11:24 Kaspersky Çalışan Sağlığı raporu yayımlandı
Kaspersky Çalışan Sağlığı 2021 raporu, kuruluşların düzenli olarak çalışan veri sızıntısı ile karşı karşıya olduğunu ancak bunların neredeyse yarısının bu olayları kamuya açıklamamayı tercih ettiğini ortaya koydu.
- 17.01.2022 17 Oca 11:02 Klinisyenlerin üçte biri telesağlık seanslarında hastalarının verilerini tehlikeye atıyor
Kaspersky araştırması, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yüzde 30'unun çalışanlarının uzaktan danışma sırasında hastalarının kişisel bilgilerini tehlikeye attığı durumlarla karşılaştığını ortaya koydu.
- 13.01.2022 13 Oca 10:46 Kaspersky'den Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik saldırılara ilişkin ipuçları Açıklaması
Kaspersky, Instagram kullanıcılarını engellemeye yönelik yasaklama saldırılarına dair ipuçları paylaştı.
- 12.01.2022 12 Oca 10:43 Kaspersky, işletmeler ve KOBİ'ler için "uç nokta güvenliğinin" başlıca oyuncularından
Kaspersky, kısa süre önce IDC MarketScape raporlarında "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" ve "Kurumlar için Dünya Çapında Modern Uç Nokta Güvenliği 2021 Satıcı Değerlendirmesi" için başlıca oyuncular arasında gösterildi.
- 11.01.2022 11 Oca 10:43 Kaspersky, kötü amaçlı yazılım analistleri için yeni bir eğitim sunuyor
Kaspersky, Gelişmiş Kötü Amaçlı Yazılım Analizi Teknikleri kursuyla çevrim içi eğitim portföyünü genişletti.
- 10.01.2022 10 Oca 11:45 Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü uzaktan çalışırken kendini izole hissediyor
Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü evde çalışırken hala kendini izole edilmiş hissediyor.
- 06.01.2022 06 Oca 10:33 Kaspersky, Scuderia Ferrari ile ortaklığını genişletti
Kaspersky, Scuderia Ferrari ile olan ortaklığının devam ettiğini ve Ferrari Esports FDA ekibinin partnerleri arasına katıldığını duyurdu.
- 05.01.2022 05 Oca 10:42 Kaspersky, 2022'de dünyayı bekleyen tehditleri açıkladı
Kaspersky uzmanları, kullanıcıların ve işletmelerin daha güvenli bir yeni yıla girmesine yardımcı olmak üzere Kaspersky Güvenlik Bülteni serisinin bir parçası olarak son 12 aydaki en büyük güvenlik gelişmelerini gözden geçiriyor.
- 04.01.2022 04 Oca 10:46 Kaspersky, kullanıcılarının platformlara ve hizmetlere güvenini analiz etti
Kaspersky sosyal medya uzmanları, kullanıcılarının en çok hangi hizmet ve platformlar için güvenlik talimatları açtığını analiz etti.
- 03.01.2022 03 Oca 11:05 Toplu casus yazılım kampanyası, endüstriyel kontrol sistemlerini hedefliyor
Kaspersky uzmanları, 195 ülkede 35 binden fazla bilgisayarı hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılımı temel alan kampanyayı ortaya çıkardı.
- 28.12.2021 28 Ara 11:51 Kaspersky, online yeni yıl alışverişi için ipuçları paylaştı
Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, yeni yıl için internetten alışveriş yapacak kişiler için ipuçları paylaştı.
- 27.12.2021 27 Ara 10:50 Kimlik avı sayfalarının üçte biri 1 gün içinde devre dışı kalıyor
Kimlik avı sayfalarının yaşam döngüsünü analiz eden Kaspersky araştırmacıları, kimlik avı sayfalarının üçte birinin 1 gün içinde devre dışı kaldığını tespit etti.
- 24.12.2021 24 Ara 12:00 Kaspersky, biyonik cihazlar için siber güvenlik politikası geliştiriyor
Kaspersky, kapsamlı bir siber güvenlik politikası sunarak insanların yeteneklerini geliştirme fenomeninin zorluğuna hitap eden ilk kuruluşlardan biri oldu.
- 23.12.2021 23 Ara 10:38 2021'de günlük ortalama 380 bin yeni kötü amaçlı dosya keşfedildi
Kaspersky, 2021'de günlük ortalama 380 bin kötü amaçlı yeni dosya keşfetti.
- 21.12.2021 21 Ara 11:06 Kaspersky'den "siber güvenlik ihlallerinden sonra işten çıkarılma olasılığı azaldı" tespiti
Kaspersky araştırmasında, kuruluşların, siber güvenlik ihlallerine insan kaynakları perspektifinden nasıl yanıt verdiği konusunda olumlu bir eğilim olduğu tespit edildi.
- 20.12.2021 20 Ara 10:51 Kaspersky'den dijital takip konusunda araştırma
Kaspersky tarafından ortaklaşa kurulan dijital gizlilik şirketi Coalition Against Stalkerware'in (Stalkerware Karşıtı Koalisyon) ikinci yıl dönümünü kutlamak üzere 21 ülkede 21 binden fazla katılımcının mahremiyet ve yakın ilişkilerde dijital takip konusundaki tutumları hakkında küresel bir...
- 16.12.2021 16 Ara 10:55 Kaspersky'e göre her iki güvenlik olayından biri fidye yazılımına bağlı
Kaspersky'nin Küresel Müdahale Acil Durum Ekibi (GERT) tarafından bu yılın 11 ayında müdahale edilen neredeyse her iki güvenlik olayından biri fidye yazılımlarına bağlandı.
- 15.12.2021 15 Ara 12:55 Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si "ebeveyn kontrolü" uygulamaları kullanıyor
Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 52'si ebeveyn kontrolü uygulaması kullanırken, yüzde 44'ü de çocukların internet geçmişini düzenli olarak kontrol ediyor.
- 14.12.2021 14 Ara 11:43 Kaspersky, ScarCruft tehdit aktörü tarafından işletilen kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardı
Kaspersky araştırmacıları, Kuzey Koreli sığınmacıları ve insan hakları aktivistlerini hedef alan "Chinotto" adlı önceden bilinmeyen kötü amaçlı bir yazılımı ortaya çıkardı.
- 13.12.2021 13 Ara 11:00 Kaspersky uzmanları, 2022 finansal tehdit tahminlerini açıkladı
Kaspersky Latin Amerika'daki Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Başkanı Dmitry Bestuzhev, "2022'de Finansal Kuruluşlara Yönelik Siber Tehditler" raporuyla ilgili "Pek çok bölgeye hakim siber suçluların dünyanın diğer bölgelerine de kaydığını ve siber güvenlik uzmanlarının daha...
- 10.12.2021 10 Ara 15:48 Çocukların yüzde 69'u teknolojik cihazları başında günde en az üç saat harcıyor
Kaspersky tarafından yapılan yeni araştırma, ebeveynlerin ve çocuklarının cihazlarında ne kadar zaman harcadıkları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösterdi.
- 09.12.2021 09 Ara 11:52 Sağlık kuruluşlarının yüzde 63'ü hastaların mahremiyete yönelik güvensizliğiyle karşılaşıyor
Kaspersky, sağlık kuruluşlarının yüzde 63'ünün hastaların mahremiyete yönelik güvensizliğiyle karşılaştığını tespit etti.
- 08.12.2021 08 Ara 11:37 Kaspersky VPN Secure Connection'ın özellikler listesi genişletildi
Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini iyileştirdi ve genişletti.
- 07.12.2021 07 Ara 10:50 Son dakika haber: Kaspersky, merkezileştirilmiş Tehdit İstihbarat Platformu'nu başlattı
Son dakika gündem haberi... Kaspersky CyberTrace çözümü detaylı uyarı kontrolü, tehdit verisi analizi ve olay incelemesi dahil olmak üzere genişletilmiş tehdit istihbarat platformu özelliklerini içerecek şekilde güncellendi.
- 06.12.2021 06 Ara 13:22 Kaspersky, Emotet'in yeniden ortaya çıktığını duyurdu
Kaspersky, siber suç yapılarından biri olan Emotet'in yeni faaliyetlerini tespit ettiğini duyurdu.
- 03.12.2021 03 Ara 11:35 Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6'dan "güvenlikli analitik" raporu
Geode'nin uzman desteğiyle Kaspersky ve Cigref'in eş başkanlığını yaptığı Paris Çağrısı Çalışma Grubu 6, bilgi teknolojisi tedarik zinciri güvenliğini artırmak için somut araçlar sunan analitik raporunu sundu.
- 02.12.2021 02 Ara 11:06 Kaspersky araştırmacıları 2022 tehdit tahminlerini paylaştı
Kaspersky araştırmacıları, 2022'de tehdit ortamının nasıl değişeceğini ana hatlarıyla ortaya koyarak gelişmiş kalıcı tehditlerin (APT) geleceğine ilişkin vizyonlarını paylaştı.
- 01.12.2021 01 Ara 11:07 Türkiye'de ailelerin yarıya yakını uzaktan eğitim için ekstra cihaz edindi
Türkiye'de ailelerin yüzde 49'u, geçen yıl uygulanan uzaktan eğitim döneminde ek cihaz satın aldı veya kiraladı.
- 30.11.2021 30 Kas 10:44 Karmaşık ortamlar, META bölgesindeki ikinci en önemli güvenlik sorununa dönüştü
Gittikçe karmaşıklaşan ortamların güvenliğini sağlamanın maliyeti, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki BT liderlerinin 2021'de işletmelerinin karşı karşıya olduğunu ifade ettiği en büyük zorluklar arasında ikinci sırada yer aldı.
- 29.11.2021 29 Kas 13:48 Kaspersky'den takip yazılımı eğitimi için Interpol ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
Kaspersky, ABD merkezli Aile İçi Şiddeti Sona Erdirme Ulusal Ağı (NNEDV) ve Avustralya'nın aile içi şiddeti önlemeye yönelik ulusal çatı kuruluşu Wesnet, koalisyonun destekçisi olan Interpol ile birlikte dijital takip ve aile içi şiddet konularını ele alan eğitim oturumlarından oluşan iki...
- 25.11.2021 25 Kas 11:20 Son dakika haberleri! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurallara uymakta zorlanıyor
Son dakika habere göre Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.
- 25.11.2021 25 Kas 11:03 Son dakika! Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 62'si çocukları için koydukları kurala uymuyor
Son dakika! Yeni Kaspersky araştırmasının sonuçları, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocukları için rol model olmayı zor bulduğunu ve bazen küçükler için koydukları kurallara uymadığını ortaya koyuyor.
- 24.11.2021 24 Kas 11:53 Kaspersky raporu çevrim içi ödeme dolandırıcılığındaki artışa işaret etti
Kaspersky raporuna göre, e-ödeme sayfalarını taklit eden kimlik avı saldırıları ve çevrim içi ödeme dolandırıcılığı artışa geçti.
- 23.11.2021 23 Kas 11:23 Kaspersky'den işletmeleri kimlik avından koruma önerileri Açıklaması
Kaspersky, çalışanları ve işletmeleri kimlik avı tehdidinden korumak için önerilerde bulundu.
- 22.11.2021 22 Kas 11:05 Dağıtık Hizmet Reddi saldırıları 3. çeyrekte arttı
Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı.
- 19.11.2021 19 Kas 10:57 Kaspersky Industrial CyberSecurity, tüm OT altyapısında merkezi yönetim ve görünürlük sağlıyor
Kaspersky Security Center artık gerçekleşen olaylar, olay analitiği ve daha fazlası eşliğinde, coğrafi olarak dağıtılmış tüm varlıkların bir haritasıyla birlikte tüm OT (operasyonel teknoloji) altyapısının güvenlik düzenlemesi için zenginleştirilmiş bir merkezi yönetim panosu sağlıyor.
- 18.11.2021 18 Kas 11:05 Yeni Kaspersky Endpoint Security Cloud ile hassas bulut verileri güvende
Kaspersky Endpoint Security Cloud'un yeni sürümü, artık Microsoft 365 uygulamalarında depolanan tanımlayıcı kişisel bilgiler (PII) veya banka kartı ayrıntılarını içeren kurumsal dosyalar üzerinde de görünürlük ve denetim sağlıyor.
- 17.11.2021 17 Kas 11:35 İş yükündeki artışa rağmen çoğu insan uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor
Kaspersky'nin 4 bin 303 Bilişim Teknolojileri (BT) çalışanının katılımıyla yaptığı ankette, iş yükündeki artışa rağmen çoğu insanın uzaktan çalışırken kendilerini daha rahat hissettiği bildirildi.
- 16.11.2021 16 Kas 10:43 Kaspersky'den "gelişmiş kalıcı tehdit aktörü Lazarus, saldırı yeteneklerini geliştiriyor" tespiti
Kaspersky araştırmacıları, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) aktörü olan Lazarus'un tedarik zinciri saldırı yeteneklerini geliştirdiğini ve siber casusluk faaliyetlerinde çok platformlu MATA çerçevesini kullandığını belirledi.
- 15.11.2021 15 Kas 11:54 Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı
Küresel siber güvenlik ve uç nokta koruma hizmetleri sunan Kaspersky, Brain4Net'i satın aldı.
- 11.11.2021 11 Kas 10:39 Kaspersky, diplomatlar ve teknoloji uzmanı olmayan siber uzmanlar için eğitim başlattı
Kaspersky, diplomatların ve diğer siber profesyonellerin siber saldırı esnasında neler olduğunu anlamalarına ve uluslararası düzeyde etkili bir yanıt geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla eğitim başlattı.
- 10.11.2021 10 Kas 12:02 Son dakika haberleri: Kaspersky, takip yazılım programlarının küresel analiz sonuçlarını paylaştı
Son dakika haber... Kaspersky araştırmacıları, casus yazılımlardan olan takip yazılım (stalkerware) programlarının küresel analiz sonuçlarını açıkladı.
- 09.11.2021 09 Kas 12:51 Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor
Chugoku Bank Ltd., özel müşterilerine yönelik yeni Chugin mobil bankacılık uygulamasında veri ve işlemlerin güvenliğini korumak için Kaspersky Mobile Security yazılım geliştirme kitini (SDK) benimsediğini duyurdu.
- 08.11.2021 08 Kas 10:59 Kaspersky'den "Trickbot bankacılık Truva atı 61 sofistike teknik eşliğinde gelişiyor" tespiti
Kaspersky araştırmacıları, 61 farklı Trickbot modülünü analiz ederek Trickbot bankacılık Truva atının gelişimini izledi.
- 04.11.2021 04 Kas 10:44 Kaspersky, sunduğu Yazılım Malzeme Listesi'ni duyurdu
Kaspersky, "Yazılım Malzeme Listesi (Software Bill of Materials-SBOM)" olarak bilinen yazılım bileşenlerinin bir listesini sağlayarak ürünlerinin bütünlüğünü sağlama yöntemlerini geliştiriyor.
- 03.11.2021 03 Kas 10:48 Türkiye'de ocak-eylül döneminde şifre hırsızlığı girişimi yüzde 22 arttı
Kaspersky uzmanlarının analizlerine göre, Türkiye'de Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla şifre hırsızlığı yüzde 22 arttı.
- 02.11.2021 02 Kas 12:19 Üçüncü parti olaylar, 2021'de en maliyetli kurumsal veri ihlalleri arasında yer aldı
Kaspersky'nin yıllık BT Güvenliği Ekonomisi raporu, verilerin paylaşıldığı tedarikçiler aracılığıyla işletmeleri etkileyen siber güvenlik olaylarının ciddiyetinin giderek arttığını ortaya koyuyor.
- 01.11.2021 01 Kas 11:00 Kaspersky, "düşük bütçeli" güvenlik merkezini başlattı
Kaspersky, "Kaspersky Cybersecurity On a Budget" ile küçük işletmelerin kuruluşlarının güvenliğini hızla iyileştirmelerine yardımcı olacak ipuçları sunuyor.
- 27.10.2021 27 Eki 11:16 Kaspersky, akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için meditasyon kursu başlatıyor
Kaspersky, kullanıcılara doğru bilgi ve araçları sağlamak amacıyla "Dijital Stres ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Üstesinden Gelmek" isimli meditasyon kursu başlatıyor.
- 26.10.2021 26 Eki 11:47 Kaspersky ve SecureComputing'den veri ihlalleri kaynaklı kayıpların önlenmesi için şirketlere öneri Açıklaması
Kaspersky ve SecureComputing, veri ihlallerinden kaynaklanan kayıpların nasıl önleneceğine dair öneriler paylaştı.
- 25.10.2021 25 Eki 11:54 Kaspersky'nin yeni hizmeti talep üzerine ilk elden siber tehdit bilgileri sağlıyor
Kaspersky Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, "Müşterilerimizin Kaspersky'nin tanınmış tehdit araştırma yeteneklerini, şirketlerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyan bu yeni hizmeti duyurmaktan gurur duyuyoruz.
- 21.10.2021 21 Eki 11:41 Kaspersky'den "parasosyal ilişkiler dünya genelinde yükselişe geçti" değerlendirmesi
Kaspersky'nin son araştırmasına göre, "parasosyal ilişkiler" olarak da bilinen tek taraflı ilişkiler, sosyal mesafe ve ulusal Kovid-19 karantinaları arasında dünya genelinde yükselişe geçti.
- 20.10.2021 20 Eki 11:06 Kaspersky Endpoint Security Cloud'un fidye yazılımlarına karşı yüzde 100 koruma sağladığı onaylandı
TEST tarafından yakın zamanda yapılan bir değerlendirmeye göre, Kaspersky Endpoint Security Cloud, fidye yazılımı saldırılarına karşı yüzde 100 başarı gösterdi.
- 19.10.2021 19 Eki 11:42 Kaspersky, oyunları "korkusuzca oynatmak" için ünlü oyuncularla çalışıyor
Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky, oyuncuları güçlü bir şekilde sürücü koltuğuna oturtmak için dünyaca ünlü oyuncular Ali-A, Yammy XOX ve Boaster ile bir araya gelerek hızla büyüyen oyuncu topluluğuna "korkusuz oyun" deneyimini getirdi ve siber güvenlik konusunda farkındalık yarattı.
- 18.10.2021 18 Eki 10:50 Kaspersky, oyuncuların hesaplarını hedef alan "BloodyStealer" isimli Truva atı keşfetti
Kaspersky araştırmacıları, "darknet" forumlarında satılan ve Steam, Epic Games Store ve EA Origin gibi popüler oyun platformlarında oyuncuların hesaplarını çalmak için kullanılan BloodyStealer isimli gelişmiş bir Truva atı keşfetti.
- 13.10.2021 13 Eki 11:14 Sağlam parola politikalarıyla birleştirilmiş yama yönetimi siber saldırı riskini azaltıyor
Kaspersky'nin Olay Müdahale Analitiği Raporu sonuçları, tek başına uygun yama yönetimi politikasının olay riskini yüzde 30 azalttığını, buna sağlam bir parola politikası eklenmesiyle siber saldırıya uğrama olasılığının yüzde 60'a kadar azaldığını gösteriyor.
- 12.10.2021 12 Eki 10:45 Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü
Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, salgın Mart 2020'de yeni başladığında, Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü için benzersiz zorlu duruma yanıt vermenin bir yolu yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek oldu.
- 11.10.2021 11 Eki 12:09 Polys, en yenilikçi demokrasi platformu olarak kabul edildi
Polys oylama sistemi, Solonian Democracy Institute tarafından verilen 2021 Dijital Demokrasi İnovasyonları Ödülü'nü kazandı.
- 07.10.2021 07 Eki 12:22 Kaspersky çocukların "sosyal medya trendini" araştırdı
Kaspersky, 2021 yazında çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının nasıl değiştiğini keşfetmek üzere tümü Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan arama sorgularını ve popüler Android uygulamalarıyla web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.
- 05.10.2021 05 Eki 11:39 QakBot bankacılık kötü amaçlı yazılımları artıyor
Güçlü bir bankacılık Truva atı olan QakBot tarafından 2021'in ilk yedi ayında saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 65 artarak dünya genelinde 17 bin 316 kullanıcıya ulaştı.
- 05.10.2021 05 Eki 10:17 Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Online oyunlara dikkat
Pandemide çocukların online oyunlarda geçirdikleri süredeki artışın, siber zorbalığa maruz kalma oranını da yükselttiğini kaydeden Avukat Murat Aydar, "Çocuklar online oyunlarda hakarete maruz kalıyor.
- 04.10.2021 04 Eki 11:01 Kaspersky'den insan kaynakları profesyonellerine güvenlik tavsiyeleri
Kaspersky uzmanları, insan kaynakları uzmanları için güvenlik ipuçları paylaştı.
- 30.09.2021 30 Eyl 16:04 Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi
Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 72'si uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğin şikayetçi olduğunu belirtiyor.
- 27.09.2021 27 Eyl 10:59 Security Analyst Summit 28-29 Eylül'de çevrim içi düzenlenecek
Kaspersky ekibi, siber güvenlik uzmanlarını BT güvenlik ortamındaki değişiklikleri tartışmak, son ve karmaşık tehditler hakkındaki bilgilerini paylaşmak için Kaspersky Security Analyst Summit'e (SAS) bir kez daha katılmaya davet ediyor.
- 23.09.2021 23 Eyl 11:12 İlk yarıda casus yazılımlar ve kötü amaçlı komut dosyaları yükseliş kaydetti
Kaspersky ICS CERT'e göre, 2021'in ilk yarısında neredeyse her üç endüstriyel bilgisayardan biri kötü amaçlı etkinliğe maruz kaldı.
- 21.09.2021 21 Eyl 11:57 Kaspersky ve Axoft, Türkiye'deki kurumsal büyümeyi desteklemek üzere iş birliklerini genişletiyor
Kaspersky, dijital teknolojiler ve hizmetler sağlayan küresel kanal uzmanı olan Axoft'un Kaspersky'nin kurumsal güvenlik çözümlerinin Türkiye'deki yetkili distribütörü olmasını sağlayacak bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu.
- 20.09.2021 20 Eyl 11:18 Kaspersky Hybrid Cloud Security, Linux güvenliğini güçlendiriyor
Kaspersky, sanallaştırma ve bulut ortamları için Kaspersky Hybrid Cloud Security koruma çözümündeki Kaspersky Endpoint Security for Linux ve Kaspersky Security Center yönetim konsoluna dair güncellemelerini duyurdu.
- 16.09.2021 16 Eyl 11:01 Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'i çalışanlarının işini korumaya devam etti
Salgının başlangıcında KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklara odaklanan Kaspersky araştırması, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 35'inin çalışanlarının işlerini korumayı en büyük öncelik olarak gördüklerini ortaya koydu.
- 15.09.2021 15 Eyl 11:37 Kaspersky, yeni ürünü "Smart Home Security'i" kullanıma sundu
Kaspersky, akıllı ev cihazlarının korunmasına yönelik artan tüketici talebinin karşılanmasına yardımcı olan yeni çözümü Kaspersky Smart Home Security'i piyasaya sürdüğünü duyurdu.
- 14.09.2021 14 Eyl 10:47 Kaspersky iş e-postası güvenliğinin ihlalinde en yaygın yöntemleri derledi
Kaspersky uzmanları, İş E-postası Aldatmacası (Business Email Compromise-BEC) saldırılarını giderek daha fazla gözlemlemeye başladı.
- 13.09.2021 13 Eyl 10:48 Türkiye'de MS Exchange odaklı saldırılar ağustos ayında yüzde 292 arttı
Microsoft Exchange Sunucularındaki güvenlik açıklarını hedefleyen ve Kaspersky ürünleri tarafından engellenen açıklardan yararlanan saldırıların sayısı, ağustos ayında yüzde 170 artarak 7 bin 342'den 19 bin 839'a yükseldi.
- 10.09.2021 10 Eyl 11:50 Kaspersky, İtalya F1 Grand Prix'sini yayınlamayı vadeden kimlik avı siteleri tespit etti
Kaspersky uzmanları, İtalya F1 Grand Prix'sini ücretsiz olarak canlı yayınlamayı vadeden sayfalardan bazılarının, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalmak için düzenlenmiş kimlik avı web siteleri olduğunu tespit etti.
- 10.09.2021 10 Eyl 11:08 Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı
Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, "KSN altyapımız tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik artış görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- 09.09.2021 09 Eyl 11:43 Kaspersky'den "hırsızlık yazılımı, arama motoru sonuçlarında ilk sayfada gösteriliyor" tespiti
Kaspersky araştırmacıları, "Swarez" isimli kampanyada, siber suçluların, web sitelerini belirli anahtar kelimeler için optimize ettiğini ve bazı durumlarda kötü amaçlı sitelerini popüler arama motorlarının ilk üç sonucu arasına sokmayı başardığını tespit etti.
- 08.09.2021 08 Eyl 10:54 Kaspersky, en çok hangi platform veya hizmetten endişe duyulduğunu araştırdı
Kaspersky, çeşitli internet hizmetleri ve platformları için gizlilik ayarları hakkında faydalı tavsiyeler içeren bir web sitesi olan Privacy Checker tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim verileri analiz etti.
- 07.09.2021 07 Eyl 10:59 "Kaspersky Lisans Yönetimi Portalı 2.0" düzenli lisans siparişini hızlandırıyor
Yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcıların Kaspersky ürün lisanslarını sipariş etmesini ve yönetmesini sağlayan Kaspersky Lisans Yönetim Portalı (LMP), düzenli lisans siparişini de içerecek şekilde güncellendi.
- 06.09.2021 06 Eyl 15:21 Kaspersky'den "resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarını kullanın" önerisi
Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, sadece resmi uygulama mağazalarından indirilen mesajlaşma yazılımlarının kullanılmasını önerdiklerini belirterek, "Bunlar arzulanan bazı ek işlevlere sahip olmayabilirler ancak akıllı telefonunuza bir sürü kötü amaçlı yazılım da yüklemezler.
- 02.09.2021 02 Eyl 11:43 Türkiye'de bilgisayar oyunları kılığında 46 bin kötü amaçlı saldırı tespit edildi
Kaspersky güvenlik çözümleri, Türkiye'de 2020'nin üçüncü çeyreğiyle 2021'in ikinci çeyreği arasında popüler bilgisayar oyunları kılığında kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen yazılım kılığına girmiş 46 bin 616 kötü amaçlı saldırı tespit etti ve önledi.
- 01.09.2021 01 Eyl 11:29 Petrol endüstrisi ekipmanı üreticisi Tatsuno, istasyonlarını Kaspersky ile koruyor
Küresel perakende ticari yakıt ikmali için yakıt dağıtıcıları ve diğer türden çözümler üreten Japon üretici Tatsuno Corporation, istasyonlarındaki kurulu ödeme terminal sistemlerini korumak için Kaspersky Embedded Systems Security'yi seçti.
- 31.08.2021 31 Ağu 10:49 Kaspersky'den Instagram kullanıcıları için güvenlik ipuçları
Kaspersky uzmanları, Instagram ayarlarının izin verdiği ölçüde hesap güvenliğini artırmak için kullanıcılara önerilerde bulundu.
- 26.08.2021 26 Ağu 10:43 Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor
Kaspersky, Kanye West'in çıkış tarihi yaklaşan son albümünü çevreleyen ilginin Temmuz-Ağustos 2021 aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.
- 25.08.2021 25 Ağu 11:17 Son dakika haberleri! Kaspersky'nin yeni belgeseli dünyanın en büyük siber suç ağının nasıl çökertildiğini anlatıyor
Son dakika haberleri... Kaspersky'nin belgesel yapım birimi Tomorrow Unlocked, hacker: HUNTER dizisi "Emotet vs The World Police"in son bölümünü yayınladı.
- 24.08.2021 24 Ağu 10:39 Her 10 siber güvenlik olayından biri ciddi olarak kabul ediliyor
Kaspersky MDR müşterileri tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim üstverilere göre, her 10 siber güvenlik olayından biri büyük kesintilere veya müşteri varlıklarına yetkisiz erişime neden olma potansiyeline sahip bulunuyor.
- 23.08.2021 23 Ağu 10:38 Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada
Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirdiğini ve 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 4'lük düşüşe rağmen diğer Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerine kıyasla Türkiye'nin...
- 19.08.2021 19 Ağu 13:44 Afrika'daki 4 ülkede son 6 ayda 85 milyon siber saldırı yapıldı
Afrika ülkelerinden Kenya, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'da son 6 ayda 85 milyon siber saldırının tespit edildiği bildirildi.