Kaspersky'dan Lozhkin, siber güvenlikte yapay zekanın yapay zekayla mücadelesini anlattı - Son Dakika
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Kaspersky'dan Lozhkin, siber güvenlikte yapay zekanın yapay zekayla mücadelesini anlattı

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Kaspersky\'dan Lozhkin, siber güvenlikte yapay zekanın yapay zekayla mücadelesini anlattı
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Kaspersky APAC ve META Araştırma Ekibi Başkanı Sergey Lozhkin, yapay zeka ajanlarının siber güvenlikte belirleyici olacağını söyledi. Lozhkin, yapay zekanın yapay zekayla mücadele edeceği dönemde finans ve büyük şirketlerin cazip hedef kaldığını belirtti.

Kaspersky Asya Pasifik (APAC) ile Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Bölgeleri Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Başkanı Sergey Lozhkin, yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla siber güvenlik alanında köklü değişim yaşanacağını belirterek, "İleri düzeyde eğitilmiş ve son derece yetenekli yapay zeka ajanlarından oluşan gruplar, kurumları saldırı düzenleyen ajanlara karşı koruyacak. Adeta bir filmdeki gibi, yapay zeka ajanlarının birbiriyle mücadelesine tanık olacağız." dedi.

Lozhkin, AA muhabirine, yapay zekanın giderek siber saldırıların hazırlanması ve yürütülmesinin yanı sıra kurumların savunma mekanizmalarında da daha belirleyici rol üstleneceğini söyledi.

Gelecekte saldırıların büyük ölçüde otomatik hale geleceğini dile getiren Lozhkin, saldırı öncesinde hedef hakkında bilgi ve istihbarat toplanmasından sosyal mühendislik faaliyetlerine, sistemlere sızılmasından kötü amaçlı yazılımların yerleştirilmesine ve verilerin ele geçirilmesine kadar bütün sürecin yapay zeka tarafından yönetilebileceğini anlattı.

Lozhkin, bu operasyonların tek bir sistem içinde veya birbiriyle iletişim kuran farklı yapay zeka ajanları üzerinden son derece yüksek etkinlikle yürütülebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tamamen otomatikleştirilmiş çok sayıda saldırıyla karşılaşacağız. Süreç, daha sonra kötü amaçlı yazılımlarla sistemlere sızılması ve veriler üzerinden şantaj yapılmasıyla devam edecek. Bütün bunlar, tek bir yapı içinde veya birbiriyle bağlantılı farklı yapılar üzerinden çalışan yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilecek. Neredeyse hiç insan müdahalesinin olmadığı, yapay zekanın yapay zekayla mücadele ettiği bir döneme gireceğiz."

Teknolojinin son birkaç yıldaki gelişiminin siber güvenliği de dönüştürdüğünü vurgulayan Lozhkin, "İleri düzeyde eğitilmiş ve son derece yetenekli yapay zeka ajanlarından oluşan gruplar, kurumları saldırı düzenleyen ajanlara karşı koruyacak. Adeta bir filmdeki gibi, yapay zeka ajanlarının birbiriyle mücadelesine tanık olacağız." diye konuştu.

"Finans kuruluşlarıyla büyük şirketler cazip hedefler olmayı sürdürüyor"

Lozhkin, yapay zekanın siber suç gruplarının kullandığı yöntemleri de değiştirdiğini, fidye yazılımı dahil olmak üzere siber saldırıların son iki yılda daha hedefli ve gelişmiş hale geldiğini söyledi.

Kötü amaçlı yazılımların geliştirilmesinde yapay zekadan giderek daha fazla yararlanıldığına dikkati çeken Lozhkin, bunun hem söz konusu yazılımların niteliğini hem de saldırganların hareket tarzını değiştirdiğini ifade etti.

Lozhkin, finans kuruluşlarıyla büyük şirketlerin siber suçlular açısından cazip hedefler olmayı sürdürdüğünü belirterek, fidye yazılımı saldırılarında ele geçirilen sistemler karşılığında yüksek miktarlarda ödeme talep edilebildiğini dile getirdi.

Jeopolitik çatışmaların siber alandaki etkilerine de değinen Lozhkin, devlet destekli gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarının daha saldırgan davranmaktan çok daha karmaşık ve tespit edilmesi güç yöntemlere yöneldiklerini vurguladı.

Lozhkin, özellikle 2026'nın başından itibaren APT saldırılarında gizlilik unsurunun öne çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Doğrudan ve açık saldırganlığın azaldığını söyleyebiliriz. Saldırganlar, artık duvarları yıkarcasına kaba kuvvetle hareket etmiyor. Bu durum, özellikle verilerin dışarı aktarılma yöntemlerinde açıkça görülüyor. Saldırganlar, bir kuruluşun güvenlik çemberine girdikten sonra verileri meşru kanallar üzerinden çalıyor veya faaliyetlerini meşru veri trafiği gibi gösteriyor. Gelişmiş kalıcı tehditlerin gizlilik ve fark edilmeden hareket etme kabiliyetinin önemli ölçüde arttığını görüyoruz."

"Körfez'deki çatışmalar, siber tehdit ortamında dönüm noktası oldu"

META bölgesindeki siber tehdit ortamını da değerlendiren Lozhkin, Körfez'deki çatışmaların bölgenin siber güvenlik görünümünde dönüm noktası oluşturduğunu söyledi.

Lozhkin, şubatta ve martta çatışmalarla bağlantılı çok sayıda siber olay tespit ettiklerini, bunların başında APT faaliyetlerinin geldiğini anlattı.

Kaspersky'ın araştırmalarında Körfez'deki çatışmadan etkilenen ülkelerden birini doğrudan hedef alan çeşitli tehdit aktörlerini belirlediğini ifade eden Lozhkin, bu saldırıların gelişmiş ve dikkati çekici yöntemlerle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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