Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazi sulanabilecek - Son Dakika
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Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazi sulanabilecek

27.04.2022 10:27
Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazi sulanabilecek

Kastamonu'da Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazinin suyla buluşması hedefleniyor.

Kastamonu'da Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazinin suyla buluşması hedefleniyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'daki mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulaştığı her alanda adeta zincirleme reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor. Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Araç Barajı'nda dipsavak ve dolusavak çalışmalarının tamamlandığını, baraj gövde dolgu imalatlarında ise çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğine işaret eden Yıldız, "Sulama ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazi sulanacak. Ayrıca 5 megavat kurulu güce sahip santral ile yıllık 13,79 gigawatt enerji üretilecektir." ifadelerini kullandı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Tragger, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazi sulanabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 33 bin 580 dekar arazi sulanabilecek - Son Dakika
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