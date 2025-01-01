Kastamonu'da İhracat 22 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da İhracat 22 Milyon Dolar

Kastamonu\'da İhracat 22 Milyon Dolar

Kasım 2024'te Kastamonu'nun ihracatı 22,7 milyon dolar, ithalatı ise 23,2 milyon dolar oldu.

01.01.2025 17:12
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2024 yılı Kasım ayında ihracat 22 milyon 657 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da Kasım ayında ihracat 22 milyon 657 bin dolar oldu. Kasım ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 15 milyon 474 bin dolar ile "diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 2 milyon 870 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu, 1 milyon 778 bin dolar ile "kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu takip etti. Kasım ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 64 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Kasım ayında Kastamonu'dan 46 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 14 milyon 655 bin dolar ile Bulgaristan yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 2 milyon 185 bin dolar ile Brezilya olurken üçüncü sırada 850 bin dolar ile Hindistan bulundu.

Kastamonu'nun 2024 yılı Kasım ayındaki ithalatı ise 23 milyon 230 bin dolar oldu. 71 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 10 milyon 120 bin dolar ile "genel amaçlı diğer makinelerin imalatı" ürün grubu, 6 milyon 919 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu mürekkeplerin imalatı" ürün grubu ve 3 milyon 471 bin dolar ile "maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı" ürün grubu yer aldı. Kasım ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 10 milyon 387 bin dolar ile Çin yer aldı. İkinci sırada 6 milyon 957 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve üçüncü sırada 3 milyon 464 bin dolar ile İsveç yer aldı. Kasım ayında Kastamonu'ya 28 farklı ülkeden ithalat gerçekleşmişti.

Öte yandan, Kasım ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 97,5 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da İhracat 22 Milyon Dolar - Son Dakika

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