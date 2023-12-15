TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da Kasım ayında 346 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kasım ayında Kastamonu genelinde 346 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 azaldığı görüldü. Kasım ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 55. il oldu. Kastamonu merkez ilçesinde Kasım ayında 171 adet konut satıldı. Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 49,4 oldu. Kasım ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları ise 12 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,6 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 3 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 9 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 azalarak 334 adet oldu. Kasım ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 96,5 oldu.

Kasım ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 azalarak 114 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 32,9 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azalarak 232 adet olarak gerçekleşti. - KASTAMONU