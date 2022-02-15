Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu

Kastamonu'da, gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimini bazı ürünlerde uygulamadığı tespit edilen 6 zincir market şubesi hakkında tutanak tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirildiğini açıklamasının ardından marketlerde denetimler sıkılaştırıldı. Bu kapsamda Kastamonu'daki marketlerde KDV denetimi gerçekleştirildi. Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, KDV indirimini bazı ürünlerde uygulamadığı belirlenen zincir marketlerin 6 şubesi hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerde vatandaşların aldıkları gıda ürünlerin fişlerindeki KDV oranı kontrol edilmesinin yanı sıra, kasa ve reyon fiyatları, son kullanma tarihi gibi konularda da kontroller gerçekleştirildi. - KASTAMONU