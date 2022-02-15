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Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu

15.02.2022 14:21
Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu

Kastamonu'da, gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimini bazı ürünlerde uygulamadığı tespit edilen 6 zincir market şubesi hakkında tutanak tutuldu.

Kastamonu'da, gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimini bazı ürünlerde uygulamadığı tespit edilen 6 zincir market şubesi hakkında tutanak tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirildiğini açıklamasının ardından marketlerde denetimler sıkılaştırıldı. Bu kapsamda Kastamonu'daki marketlerde KDV denetimi gerçekleştirildi. Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, KDV indirimini bazı ürünlerde uygulamadığı belirlenen zincir marketlerin 6 şubesi hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerde vatandaşların aldıkları gıda ürünlerin fişlerindeki KDV oranı kontrol edilmesinin yanı sıra, kasa ve reyon fiyatları, son kullanma tarihi gibi konularda da kontroller gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu
Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kastamonu, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kastamonu'da marketlerde KDV denetimi: 6 market hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika
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