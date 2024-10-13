Kavaklıdere'de Kadın Kooperatifi Yöresel Ürünler Üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kavaklıdere'de Kadın Kooperatifi Yöresel Ürünler Üretiyor

Kavaklıdere'de kadınlar, kooperatifleriyle yöresel ürünler üreterek ekonomik güçleniyor.

13.10.2024 11:50
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kadınlar kurdukları kooperatif çatısı altında yöreye özgü ürünleri satarak gelir elde ediyor.

İlçede 8 ay önce kurulan Kavaklıdere Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi'ne üye 7 kadın, yöreye özgü coğrafi işaretli cevizin yanı sıra kuru fasulye, turşu, reçel, pekmez gibi ürünler hazırlıyor. Kadınlar dağlardan ve ilçedeki tarlalardan topladıkları tıbbi aromatik bitkilerden elde ettikleri yağları da vatandaşa ulaştırıyor.

Özellikle deri ürünleri işleyerek çanta, cüzdan, kemer yapan, talepler doğrultusunda Kavaklıdere ev baklavası hazırlayan kadınlar, yöresel ürün satış noktalarının yanı sıra fuarlarda ve tanıtım etkinliklerinde de ürünlerini tanıtıyor.

Belediye Başkanlığının da destek sağladığı kooperatif, Çayboyu Mahallesi'nde yöresel ürünler üretim ve satış noktasında hizmet veriyor.

Kooperatif, yöresel ürünlerini pazarlama imkanı bulamayan kadınlara da yardımcı oluyor.

Kavaklıdere Belediye Başkan Yardımcısı Hafize Çakım, AA muhabirine, ilçede yaşayan bazı kadınların halk eğitim kurslarının ardından birikimlerini paylaşmak için kooperatif kurmak için kendilerinden destek istediğini söyledi.

Belediyenin desteğiyle kooperatifin "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum" düşüncesiyle 23 Şubat'ta kurulduğunu belirten Çakım, "Kooperatifimiz ilçemizde ve mahallelerimizde kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması için kuruldu. Burada yöresel ürünlerimizin yanı sıra deri ile çanta ve hediyelik ürünler yapılmakta. İlçemizde yetişen aromatik bitkilerin hem kuru hali hem de yağı çıkarılarak satışı yapılıyor. Belediye olarak kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Çayboyu Mahallesi'nde iki iş yerini kadınlarımıza tahsis ettik." dedi.

-"7 arkadaş zaten dosttuk şimdi daha güzel ve güçlü günlere ilerleyeceğiz"

Kavaklıdere Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi Başkanı Asmiye Ganioğlu, 7 kadın arkadaş olarak vakitlerini değerlendirmek için çok sayıda kursa gittiklerini ancak yaptıkları ürünlerin evlerde kaldığını söyledi.

Özellikle ailelerinin ve çevresindeki komşularının da cesaretlendirmesi ile kooperatif kurmaya karar verdiklerini anlatan Ganioğlu, şöyle konuştu:

"İlk başta çok tedirgin olduk. Sermayemiz yoktu. Gecemizi gündüzümüze katarak, ailemizi de ihmal ederek 8 ayda çok güzel bir yol katettik. Her işi başarabileceğimizin farkına vardık. Kadın istedikten sonra her işin üstesinden gelebilir. Biz bunu gösterdik. Asıl amacımız deri ürünleri işleyerek hediyelik ürünler satışı yapmaktı fakat biz kendimizi dağlarda bulduk. Kozalak topladık saatlerce kaynatıp şurup haline getirdik. Yeri geldi adaçayı, kekik, lavanta, kantaron toplayıp tazelerini ayırıp yağlarını çıkardık ve satışa sunduk. Yeri geldi zeytinyağlı doğal sabunlar yaptık. Doğal ürünler üretiyoruz. Buranın önemli ürünleri olan kuru fasulye, kuru biber ve birçok ürünü de kadınlardan alıp satıyoruz. Kadınlarımız da bundan çok memnun. Bu anlamda bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen eş ve ailelerimize, belediyemize teşekkür ediyorum. Kendi ayaklarımız üzerinde durmasını öğrendik. Ben araç kullanmasını öğrendim. 7 arkadaş zaten dosttuk şimdi daha güzel ve güçlü günlere ilerleyeceğimize inanıyoruz."

Kavaklıdere Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz ise ilçenin 41 bin dekar tarımsal araziye sahip olduğunu söyledi.

İl Müdürlüğünün de projelerle destek verdiği kooperatifte adaçayı, kekik, defne, biberiye gibi ürünlerin değerlendirildiğini belirten Kaçmaz, "İlçenin en önemli ürünleri arasında yer alan ceviz ve çam fıstığından önemli bir rekolte bekliyoruz. Bu yöresel ürünlerin burada satışının yapılması çok önemli. Kadınlar bu kooperatifle ilçedeki büyük bir ihtiyacı karşıladı." diye konuştu.

Kaçmaz, kadınların ürettiği ürünlere yoğun talep olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kavaklıdere'de Kadın Kooperatifi Yöresel Ürünler Üretiyor - Son Dakika

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