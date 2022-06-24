Kavurucu sıcaklıkta üretim mesaisi - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklıkta üretim mesaisi

24.06.2022 17:49
Kavurucu sıcaklıkta üretim mesaisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kavurucu sıcaklıkta tarlalarını eken çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kavurucu sıcaklıkta tarlalarını eken çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu Tatvan'a bağlı Yelkenli köyünde tarım ile geçimlerini sağlayan çiftçiler, kavurucu sıcaklıklara rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bitlis'te yağışın fazla olduğu bir kış döneminin ardından son günlerde artan sıcaklıkla birlikte çiftçiler, üretimden yüksek verim bekliyor. Sabahın erken saatlerinde başlattıkları ekim ve sulama mesaisini akşam saatlerine kadar sürdüren çiftçiler, kavurucu güneş altında çalışıyor. Üreticiler, 30 derece sıcaklıkta tarlalarına ektikleri salatalık, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi ürünleri yol kenarlarında bulunan tezgahlarda satarak geçimlerini sağlıyor.

Bu yıl yaklaşık 100 dönüm arazi ektiklerini söyleyen çiftçi Enver Tarlan, "Yaklaşık 6 yıldır sebzecilikle uğraşıyorum. Pek bir fayda görmedim ama yapacak başka işimiz yok. Bu yıl artan yağışlardan dolayı 100 dönüme yakın toprak ektim. Maliyetim 600 bin ve bu fiyatı karşılamazsa zararımız çok olur. Yaz sezonu uzarsa sonlara doğru daha çok verim alabiliriz. Ama üretimden ümitliyiz artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl topraktan kazancın artacağını düşündüğünü dile getiren Gülcan Tarlan da, "Burada amcamlar mısır ekiyorlar ve onlara yardım etmek için Adana'dan geldim. Bu yıl üretimden kazancın artacağını düşünüyorum. İnşallah bu düşüncemiz gerçekleşir ve biz çiftçiler olarak bu yılı kazançlı geçirebiliriz" diye konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kavurucu sıcaklıkta üretim mesaisi - Son Dakika

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