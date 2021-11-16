BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057727
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015576
|-5,11
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,054062
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,027026
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,040077
|-0,55
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,028603
|-0,34
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,052542
|-0,20
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,020107
|-0,12
Kaynak: AA
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