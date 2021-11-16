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BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

16.11.2021 15:25
BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057727-0,01Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057727-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015576-5,11
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,054062-0,85
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027026-0,77
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,040077-0,55
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,028603-0,34
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,052542-0,20
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,020107-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Bireysel Emeklilik, İstanbul, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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