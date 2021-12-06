Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 2,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,240294 2,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,331820 2,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,098404 2,75 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,015082 2,61 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014888 2,33 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,028390 2,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,164056 2,20 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,117575 2,13 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,237407 2,13 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,084107 2,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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