Kayısı Üreticilerine Destek Çağrısı

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, don olayının ardından Yeşilyurt ilçesinde incelemelerde bulunarak, kayısı üreticileriyle görüştü. Özköse, kayısıda yaşanan zararın üreticiyi etkileyeceğini belirterek, iş insanları olarak sürecin takipçisi olacaklarını ve üreticilerin yanında duracaklarını ifade etti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, geçtiğimiz günlerde etkili olan don olayı sonrası Yeşilyurt ilçesinin Kendirli Mahallesinde incelemelerde bulundu. Olayın ardından üreticilerle bir araya gelen Özköse, zarar tespit çalışmalarına katıldı ve hasarın boyutunu yerinde gözlemledi.

Özköse, yaptığı açıklamada, Malatya halkının her zaman yanında olduklarını belirterek, "El birliğiyle bu zor günleri atlatacağız. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, yaşanan doğal afet nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Malatya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özköse, kayısı üretiminin Malatya için büyük bir ekonomik öneme sahip olduğunu vurguladı. Özköse, " Türkiye'ye yılda 500 milyon dolar ihracat getirisi sağlayan kayısıda yaşanan bu afet, üreticiyi ciddi şekilde etkileyecektir. Bizler de bu süreçte iş adamları olarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özköse, iş insanları olarak afetin etkilerinin en kısa sürede atlatılması için gereken tüm desteklerin sağlanacağını belirtti. - MALATYA