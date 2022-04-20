Kayısı üreticisi destek bekliyor - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı muhtarlar ve kayısı üreticileri kayısıda don olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı muhtarlar ve kayısı üreticileri düzenledikleri basın toplantısında don olayında üreticilerin mağdur olduklarını ve destek beklediklerini belirtti. Muhtarlar ve üreticiler adına konuşma yapan Battalgazi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan, don hadisesi ile kayısılarda büyük hasar oluştuğunu ve üreticilere destek verilmesi gerektiğini belirterek, " 14 Nisan tarihinde Malatya'da meydana gelen don hadisesi sonucunda kayısı ağaçlarımızı büyük bir zarar gördü. Bu hasarın boyutu için il ve ilçe Tarım Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bu hasarın yüzde 70'lere ulaşıldığı tespit edilmiştir. Don hadisesi sonucunda çiftçilerimiz çok büyük bir mağduriyet içerisindedirler. Çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz mağdur durumda ve bizim talebimiz bu mağduriyetin giderilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kayısı üretiminde girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna da değinen Alan, " Kayısı ürün olarak kolay yetişen ürün değil. Girdi maliyetleri çok yüksek. Kayısı ilaçlama, gübreleme, insan işgücü, mazot ve gübre fiyatları yüksek olduğu için şuanda çiftçi çok zor durumda. Köylüye, üreticiye sahip çıkılırsa mevcut olan ağaçlarımızı kurumaktan kurtarırız. Bir sonraki yıl mahsul almak istiyorsak kayısı ağacına bakım yapmamız lazım. Köylü maddi olarak sıkıntı yaşadığı için bakım yapacak güçte değil. Biz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle hep beraber Malatya kayısısına sahip çıkalım" diye konuştu. - MALATYA