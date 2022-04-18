Kayseri aspir merkezi oldu - Son Dakika
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Kayseri aspir merkezi oldu

18.04.2022 12:29
Kayseri aspir merkezi oldu

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan desteklemeler ile birlikte kentin ülkede en önemli aspir üretim merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan desteklemeler ile birlikte kentin ülkede en önemli aspir üretim merkezlerden biri olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin Kayseri Türkiye'de ki en önemli aspir üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Yapılan desteklemeler ile kentte ürün çeşitliğinin de artacağını kaydeden Şahin, "Bu sene tohumlar tarlaya inmeden Kayseri Türkiye'de ki hem aspir ekiliş alanı itibariyle hem de aspir üretiminde ilk sıraya yerleşecek. Geçen sene 3. Sıradaydık, bu senede ilk sıraya geleceğiz. Aspir dünyadaki en önemli yağlık bitkilerden bir tanesidir. Bu tarihten gelen Güney Amerika'da ki çıkan kaynaklardan elde edilen bilgilerden özellikle Amerika kıtasının keşfinden sonra dünyaya yayılan ve yağ konusunda da yüzde 25'lik bir yağ içeren aspirin oleik asit oranının yüksek olduğu çeşitleri de var. Bizim yapmaya çalıştığımız; Türkiye'deki en önemli üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu 'biz bize yeteriz' ve 'ekilmedik bir karış toprak bırakmayacağız' sözleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Çok da iyi bir yere vardık. Üreticilerimiz bu işten çok mutlu oldular. Sadece bu sene üreteceğimiz ve belediyemiz ile dağıttığımız aspirle yaklaşık 350 bin adet 5 litrelik pet şişede aspir yağı üretmiş olduk. Bu yaklaşık bin 750 tonluk bir yağa eşdeğer. Elbette biz bu ülkedeki ihtiyaçların belirlenmesinde ve yağ stokları ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını bakanımız açıklıyor. Biz bununla ilgili tüm kamu kurumlarımızla tekelden bu işlerin bir sıkıntı olmadan idare edildiğini anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem Kayseri hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız"

Şahin, "Biz Kayseri'de yazlık buğday dağıtımını teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü kışlık buğdaylarımız zaten ekildi ama kalacak bir boşluk yerleri bizim doldurmamız lazım. Bununla ilgili bir proje yaptık. Bu projede yine proje ortağımız büyükşehir belediyesiydi ve bize destek verdiler. Onu yaptık ve arkasından aspiri getirdik. Şimdi yem bitkisi var. Beraberinde gelecek olan kuru fasulye üretimimiz olacak hatta çörek otu ile ilgili bu sene Kayseri'de de bir demo çalışması yapacağız. İnşallah Kayseri ürün çeşitliliğini artıracak. Ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sırada ekonomik anlamda çok ciddi katkılar sağlayabileceğimiz ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz. İnşallah iklimin gidişatı, geçirmiş olduğumuz kış ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde baharın gelişiyle yağmurlarda başlıyor bunların hepsi bize bereketi getirecek. Bu dönemden sonrasında da üreticilerimiz sahada olacak. Arkadaşlarımız ile birlikte faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizim hedef kitlemiz sahadaki her üreticimiz ile temas kurabilmek. Bunun içinde tüm ekip arkadaşlarımız 16 ilçe ve merkezde yetki alanları içerisinde gereken çalışmaları yapıyorlar. Partner olarak baktığımız zaman burada bazen büyükşehir belediyesine bazen kalkınma ajansına ve bazen bakanlık seviyesinde sunmuş olduğumuz projelerde de Kayseri'ye ciddi anlamda finans desteğini sağlamış olduk. Ben bu desteğin sağlanmasında sizler aracılığıyla Kayseri'deki yetkililerimize hem büyükşehir belediyemize hem de bakanlığımıza bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz bunları bir taraftan yapıyoruz. Yaptıklarımızda başarıya ulaşınca da daha fazla destek alıyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin vermiş olduğumuz bu tohumlara gözü gibi bakacaklarından eminiz. İnşallah sezonda iyi geçecek ve bizim tahmin ettiğimizin daha da üstündeki bir verimi elde edeceğiz. Hem Kayseri ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. İnşallah diğer tohumluklarımızı dağıtımıyla da sezonu kapatacağız. Bundan sonra sahada vermiş olduğumuz ürünlerin takibini yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri aspir merkezi oldu
Kayseri aspir merkezi oldu
Kayseri aspir merkezi oldu
Kayseri aspir merkezi oldu
Kayseri aspir merkezi oldu
Kayseri aspir merkezi oldu
Kayseri aspir merkezi oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri aspir merkezi oldu - Son Dakika


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