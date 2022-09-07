Kayseri'de e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi

07.09.2022 17:19

Kayseri'de uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından "E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı" düzenlendi.

Kayseri'de uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından "E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı" düzenlendi.

Türkiye İş Bankası'nın katkısıyla Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen programa, çok sayıda girişimci katıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, programda yaptığı konuşmada, değişen ve dönüşen bir dünyada yatırımcılar olarak e-ticaret pazarından pay almak istediklerini söyledi.

Değişen dünyada şirketlerin iş yapabilme kabiliyetlerini ve nerede konumlanacağını iyi hesaplaması gerektiğini anlatan Gülsoy, dijitalleşmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Dijital dünyada kurumsallaşma ve markalaşmanın önemine değinen Gülsoy, "Her şeyin internet olduğu dünyada yaşıyoruz. Yani internet artık hayatımızda, evimizde, avucumuzun içerisinde." dedi.

E-ticarette yapay zeka ve 5G'nin konuşulduğunu aktaran Gülsoy, bu yüzden dijital platformda olunması gerektiğini kaydetti.

WORLDEF Etkinlikler Direktörü Serkan Çakır ise Kayseri'nin İç Anadolu'nun en büyük üç kentinden biri ve sanayi merkezi olduğunu belirtti.

Etkinliğin Kayseri'de 2 gün süreceğini dile getiren Çakır, "E-ticaret zaten ana akım ticaret haline gelmiş durumda. Bir taraftan da genel ticaretteki payını her geçen gün artırıyor. Pandemiyle çok ciddi bir ivme kat etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Elektronik Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz da Türkiye'de kaliteli üretim yapan, kapasitesi olan, emek veren insanları e-ticarete alıştırmak, e-ihracata yönlendirmek istediklerini söyledi.

Program, alanında başarı sağlayan şirket yöneticilerinin sunumuyla devam etti.

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Kaynak: AA

İhracat, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de e-ticaret ve e-ihracat konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

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