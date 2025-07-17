Kayseri\'den E-İhracat Atılımı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Ticaret Bakanlığı'nın E- İhracat Tanıtım Desteği programı kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Proje kapsamında, Kayseri'de faaliyet gösteren 20 üretici firma, e-ihracat eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak.

Projeye dahil olan firmalara; yurt dışı pazaryerlerinde hesap açılışı, dijital mağaza kurulumu, e-ihracat stratejileri, marka tescili, dijital pazarlama kampanyaları ve devlet teşviklerinden yararlanma süreçleri gibi alanlarda uygulamalı eğitimler ve birebir danışmanlık sunulacak. Firmalar, B2B kanal üzerinden e-ihracat süreçlerini yürütürken sürece bir adet B2C pazaryeri kanalı da dahil edilerek firmaların son tüketiciye doğrudan ulaşmaları sağlanacak. Ayrıca proje süresince firmaların dijital ihracat kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat başarısı elde etmeleri projenin diğer hedeflenen çıktıları arasında. Bu çerçevede, projeye yurt dışından alım ve ticaret heyetleri de entegre edildi. Özellikle Çin başta olmak üzere, hedef pazarlardan gelecek olan heyetlerin Kayseri'de üretici firmalarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Böylece firmalar hem dijital ortamda hem de fiziki olarak ihracat fırsatlarıyla buluşturulmuş olacak.

"Firmalarımızın rekabet gücü artacak"

Bu tür projelerin Kayseri sanayisinin rekabet gücünü artırmak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Bu proje, Kayseri sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. KAYSO olarak yürüttüğümüz bu önemli proje, Kayseri merkezli üretici firmalarımızın dijital ihracat kapasitelerini güçlendirecek. Firmalarımız, e-ihracat alanında sağlanan eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sayesinde uluslararası pazarlarda daha etkin bir konuma gelecek. Bu sayede, hem şehrimizin ekonomik dinamizmi artacak hem de Türkiye'nin genel e-ihracat vizyonuna katkı sağlamış olacağız. Oda olarak üyelerimizin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamaya ve e-ihracat yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ